Збили українську ракету складом озброєнь? З’явилися подробиці вибухів у Севастополі

Окупаційна влада прозвітувала, що "все добре"

У другій половині дня у середу, 18 жовтня, в окупованому Криму, у Севастополі, пролунали вибухи. Певно, під удар потрапив важливий військовий об’єкт окупантів.

Telegram-канал "Кримський вітер" опублікував локацію удару. Там розташована 3413 технічна ракетна база, в/год 13189 рф. Координати 44.59057, 33.66799, після атаки над нею піднявся великий стовп диму.

Варто зазначити, що так званий "губернатор" Севастополя олександр развожаев підтвердив атаку, але після удару написав, що "була збита ракета, бойова частина здетонувала на землі в полі", вкотре збрехавши мешканцям окупованого міста. Він традиційно додав, що жертв та руйнувань немає.

"Ось так вони ракети завжди і збивають, то штабом ЧФ, то базою", — іронізує "Кримський вітер".

Водночас Telegram-канал ASTRA з посиланням на власні джерела повідомив, що 18 жовтня ракета влучила по території складів озброєння Чорноморського флоту росії в окупованому Криму. За їхніми даними, під удар потрапила військова частина 63876 в районі селища Цукрова Головка під Севастополем, поранено одного військовослужбовця.

"За даними джерел ASTRA, 18 жовтня одна з ракет потрапила на територію в/ч 63876 в районі селища Цукрова Головка під Севастополем — там знаходиться склад озброєння Чорноморського флоту росії. Територію військової частини пошкоджено, одного військовослужбовця поранено. Під час ракетної атаки з будівель МВС Севастополя евакуювали понад 350 поліцейських", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Сочі вибухнули невідомі БПЛА, налякавши росіян. Місцеві жителі обурилися, як дрони могли долетіти так далеко.