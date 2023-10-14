Як вони сюди долітають? Росіян у Сочі налякали невідомі безпілотники та вибухи (відео)

Влада заспокоює росіян, але вони обурюються

Сон росіян у курортному місті Сочі, у районі Адлера, у вихідний порушили невідомі безпілотники. Два БПЛА були збиті над Чорним морем, вони налякали та обурили місцевих жителів.

Мер Сочі Олексій Копайгородський заявив, що спрацювала система ППО. Постраждалих та руйнувань немає. Відео знищення дронів публікують у мережі.

"Спрацювала чергова система протиповітряної оборони: над морем збили два безпілотники. Постраждалих та руйнувань у місті немає. Аеропорт і всі системи курорту працюють штатно... Загрози для життя та здоров’я мешканців та гостей немає, на курорті все спокійно", — заявив мер, додавши, що "ситуація перебуває на контролі оперативного штабу".

Увага! На відео є ненормативна лексика

Однак попри його заяви, росіянам неспокійно. Жителі Сочі скаржаться, що вибух їх розбудив, а "удар був начебто під вікном". Вони також обурюються "як взагалі допускають, що на нашу територію вони потрапляють". Росіяни також журяться, що "вже й до моря дісталися", що вкотре вказує на те, що Крим прості жителі рф не вважають російською територією, оскільки туди, "до моря", БПЛА дісталися давно.

Як повідомляв "Телеграф", увечері в четвер, 12 жовтня, у російському Брянську, який регулярно страждає від близькості до українського кордону, знову було неспокійно. Там прогримів вибух і спалахнула пожежа.