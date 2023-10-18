У Севастополі пролунав вибух: пропагандисти заявляють про атаку Storm Shadow

В передмісті Севастополя може бути вражена інфраструктура

У тимчасово окупованому Севастополі вдруге за день пролунав вибух. Російські пропагандисти традиційно заявляють, що нібито "збили ворожу ракету", а в мережі діляться фото та відео величезного стовпа диму.

За інформацією з Telegram-каналу "ЧП Севастополь", з боку Миколаєва (за іншими даними — Кривого Рогу) нібито були запущені ракети Storm Shadow. Вибух пролунав у передмісті Севастополя в населеному пункті Сахарна Головка.

На фото та відео видно величезний стовп диму, який, за словами місцевих, утворився одразу після вибуху. У будинках, які поряд із місцем вибуху, повибивало вікна. Куди саме було попадання, поки що невідомо. Пропагандисти заявляють, що ППО нібито збило ракету Storm Shadow, а також є загроза застосування БПЛА по Криму.

У той час так званий "губернатор" Севастополя Олександр Розводж підтвердив, що приліт був і рятувальники вже виїхали на місце, звідки видніється дим. Може бути пошкоджена інфраструктура, але поки що такої інформації немає. Пізніше він додав, що, за попередніми даними, в Севастополі в районі Кара-Коби була збита ракета, бойова частина здетонувала на землі в полі.

"У районі Сухарної балки наш флот відбиває атаку повітряних цілей. Усі служби приведені в стан бойової готовності… Прошу всіх зберігати спокій і довіряти лише офіційній інформації", — заявив представник окупаційної влади півострова.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Сочі вибухнули невідомі БПЛА, налякавши росіян. Місцеві мешканці обурилися, як дрони могли долетіти так далеко.