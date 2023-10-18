В Севастополе прогремел взрыв: пропагандисты заявляют про атаку Storm Shadow

В пригороде Севастополя может быть поражена инфраструктура

Во временно оккупированном Севастополе прогремел взрыв. Российские пропагандисты традиционно заявляют о том, что якобы "сбили вражескую ракету", а в сети делятся фото и видео огромного столба дыма.

По информации из Telegram-канала "ЧП Севастополь", со стороны Николаева (по другим данным — Кривого Рога) якобы были запущены ракеты Storm Shadow. Взрыв прогремел в пригороде Севастополя населенном пункте Сахарная Головка.

На фото и видео виден огромный столб дыма, который, по словам местным, образовался сразу после взрыва. В домах, которые рядом с местом взрыва, повыбивало окна. Куда именно было попадание пока что неизвестно. Пропагандисты заявляют, что ПВО якобы сбила ракету Storm Shadow, а также есть угроза применения БПЛА по Крыму.

В то же время так называемый "губернатор" Севастополя александр развожаев подтвердил, что прилет был и спасатели уже выехали на место, откуда виднеется дым. Может быть повреждена инфраструктура, но пока что такой информации нет. Позже он добавил, что, по предварительным данным, в Севастополе в районе Кара-Кобы была сбита ракета, боевая часть сдетонировала на земле в поле.

"В районе Сухарной балки наш флот отражает атаку воздушных целей. Все службы приведены в состояние боевой готовности…Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации", — заявил представитель оккупационной власти полуострова.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Сочи взорвались неизвестные БПЛА, испугав россиян. Местные жители возмутились, как дроны могли долететь так далеко.