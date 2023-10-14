Как они сюда долетают? Россиян в Сочи напугали неизвестные беспилотники и взрывы (видео)

Власти успокаивают россиян, но они возмущаются

Сон россиян в курортном городе Сочи, в районе Адлера, в выходной нарушили неизвестные беспилотники. Два БПЛА были сбиты над Черным морем, напугали и возмутили местных жителей.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил, что сработала система ПВО. Пострадавших и разрушений нет. Видео уничтожения дронов публикуют в сети.

"Сработала дежурная система противовоздушной обороны: над морем сбили два беспилотника. Пострадавших и разрушений в городе нет. Аэропорт и все системы курорта работают штатно … Угрозы для жизни и здоровья жителей и гостей нет, на курорте все спокойно", — заявил мэр, добавив, что "ситуация на контроле оперативного штаба".

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика

Однако вопреки его заявлениям, россиянам неспокойно. Жители Сочи жалуются, что взрыв их разбудил, а "удар был будто под окном". Они также возмущаются "как вообще допускают что на нашу территорию они попадают". Россияне также сокрушаются, что "уже и до моря добрались", что лишний раз указывает на то, что Крым простые жители рф не считают российской территорией, так как туда, "до моря", БПЛА добрались давно.

Как сообщал "Телеграф", вечером в четверг, 12 октября, в российском Брянске, который регулярно страдает от близости с украинской границей, снова было неспокойно. Там прогремел взрыв и вспыхнул пожар.