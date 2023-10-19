Сбили украинскую ракету складом вооружений? Появились подробности взрывов в Севастополе

Оккупационные власти отчитались, что "все хорошо"

Во второй половине дня в среду, 18 октября, в оккупированном Крыму, в Севастополе, прогремели взрывы. Вероятно, под удар попал важный военный объект оккупантов.

Telegram-канал "Крымский ветер" опубликовал локацию удара. Там расположена 3413-я техническая ракетная база, в/ч 13189 рф. Координаты 44.59057, 33.66799., после атаки над ней поднялся большой столб дыма.

Стоит отметить, что так называемый "губернатор" Севастополя александр развожаев подтвердил атаку, но после удара написал, что "была сбита ракета, боевая часть сдетонировала на земле в поле", в очередной раз соврав жителям оккупированного города. Он традиционно добавил, что жертв и разрушений нет.

"Вот так они ракеты всегда и сбивают, то штабом ЧФ, то базой", — иронизирует "Крымский ветер".

В то же время, Telegram-канал ASTRA со ссылкой на собственные источники сообщил, что 18 октября ракета попала по территории складов вооружения Черноморского флота рф в оккупированном Крыму. По их данным, под удар попала военная часть 63876 в районе посёлка Сахарная Головка под Севастополем, ранен один военнослужащий.

"По данным источников ASTRA, 18 октября одна из ракет попала на территорию в/ч 63876 в районе посёлка Сахарная Головка под Севастополем — там находится склад вооружения Черноморского флота России. Территория войсковой части повреждена, один военнослужащий ранен. Во время ракетной атаки из зданий МВД Севастополя эвакуировали более 350 полицейских", — сказано в сообщении.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Сочи взорвались неизвестные БПЛА, испугав россиян. Местные жители возмутились, как дроны могли долететь так далеко.