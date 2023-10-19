Партизаны проникли на военный аэродром в самом сердце россии. Опубликованы фото
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Стало известно, какие самолеты дислоцируются в Нижнем Новгороде
Партизаны "Атеш" пробрались к военному аэродрому "Сокол" в Нижнем Новгороде . Они разведали точное количество самолетов и узнали какие их типы там находятся.
Об этом сообщило движение "Атеш" в своем Telegram-канале. Партизаны охотно поделились координатами, где расположена вражеская авиация — 56.323425, 43.8075062.
В "Атеше" рассказали, что на аэродроме размещены боевые истребители. Часть из них была передислоцирована подальше от границы Украины в целях безопасности. Еще часть – авиация, которую ремонтируют.
Кроме того, партизаны показали фотографиями вражеской авиации.
Справка
"Атеш" — военное партизанское движение на оккупированных территориях Украины, а также на территории россии. Оно основано в сентябре 2022 года. Именно эти партизаны взяли на себя ответственность за убийство 9 ноября 2022 года пророссийского пропагандиста Кирилла Стремоусова.
Ранее "Телеграф" сообщил, что во временно оккупированном Севастополе взорван корабль Черноморского флота рф "Павел Державин". В Военно-морских силах Украины подтвердили этот инцидент.