Война — день 604: ВСУ вдохновились получением ATACMS и имеют частичный успех на фронте

Рассказываем оперативно о главном за сутки

На календаре пятница, 20 октября 2023 года. Украина вооружилась ATACMS и заметно воодушевилась, в то время как российские оккупанты увязли в попытках продвинуться в районе Авдеевки, которая хоть и остается самым сложным направлением на фронте, однако прочно удерживается ВСУ, что подтвердил главнокомандующий Валерий Залужный во время визита на передовую накануне.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 20 октября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 США намерены передать Израилю часть 155-мм артиллерийских снарядов, предназначенных для Украины, пишет Axios. По информации журналистов, в США поступил запрос от Израиля с просьбой передать им снаряды для подготовки к вторжению в Сектор Газа. Вероятно речь идет о боеприпасах на складах армии США, которые находятся непосредственно на территории самого Израиля. Ранее США начали вывозить эти артиллерийские снаряды для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины.

В DeepState обновили карту боевых действий на начало дня.

Авдеевский отрезок — оккупанты возобновили наступление из Красногоровки. Была разбита вражеская колонна, шедшая в сторону Степного. Другое направление атаки врага направлено на террикон – бои продолжаются. У Водяного оккупанты снова наступали в сторону Северного и Ласточкиного, успеха не имели. Бердянский отрезок — враг ведет наступательные действия к северу от Приютного, имеет частичный успех. Запорожский отрезок — севернее и юго-западнее Вербового Силы Обороны имели частичный успех.

Карта боевых действий в Украине 20.10.2023

О том, что происходило 17 октября, читайте в материале: Война — день 601: Украина получила ракеты ATACMS и уже показала их в деле

Информацию за 18 октября смотрите по ссылке: Война — день 602: ВСУ продвигаются на юге, а оккупанты продолжают штурмовать Авдеевку

С данными за 19 октября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 603: оккупанты готовятся к новым штурмам Авдеевки, а у ВСУ успехи на юге