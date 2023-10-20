"Поплыли на лодках в открытое море": в разведке рассказали, как освобождали "вышки Бойко"

Теперь оккупанты боятся выводить в море свои корабли

Бойцы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины смогли освободить "вышки Бойко" благодаря отваге. Они сделали это, поплыв за 100-150 км в открытое море на лодках.

Подробностями специальной военной операции поделился офицер спецподразделения "Артан" Главного управления разведки Минобороны Украины с позывным "Нацик". Детали военнослужащий озвучил в интервью РБК –Украина.

"Слава Богу, всем нашим удалось вернутся целыми назад. Было несколько групп, примерно до сорока-пятидесяти человек. Это впервые удалось сделать благодаря отваге наших ребят, просто сели в лодки, поплыли за 100-150 километров в открытое море на небольших лодках и просто заняли эти вышки", — рассказал офицер.

Офицер подчеркнул, что теперь россияне боятся выводить в море свои корабли. Он пояснил, что "у украинских военно-морских сил есть ракеты "Нептун", есть много и у СБУ, и у других наших смежных департаментов. У Главного управления разведки есть надводные дроны, есть воздушные дроны, ударные, то есть все это есть. Поражать цели мы можем. Они боятся выводить большие корабли. Таким образом, занятие нами некоторых ключевых объектов заставило противника не выходить кораблями из гавани, даже не отплывать от Крыма".

По словам военного, на одной из вышек остались технические средства обнаружения россиян. Оккупанты, убегая, забыли их снять оттуда.

Справка

"Вышки Бойко" представляют собой две плавучие буровые установки "" (2010 года постройки) и "Украина" (2012 года). Их назвали в честь бывшего министра топлива и угольной промышленности Юрия Бойко.

После строительства вышек выяснилось, что их закупили на сотни миллионов долларов дороже рыночной цены. Это приобретение названо одной из самых больших коррупционных схем в истории страны.

Буровые платформы изначально были расположены в 100 километрах от Одессы и в 150 км от побережья Крыма. В 2015 году оккупанты отбуксировали вышки ближе к Крыму. О текущем расположении вышек точной информации нет.

Вышки Бойко отбуксировали ближе к Крыму

Ранее "Телеграф" писал, что военные эксперты оценили возвращение "вышек Бойко".