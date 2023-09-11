Важная победа или большие риски? Военные эксперты оценили возвращение "вышек Бойко"

Операцию ГУР активно обсуждают в сети

Освобождение так называемых "Вышки Бойко", расположенных в Черном море, стало одним из очередных громких успехов Украины. Сейчас данную операцию ГУР активно обсуждают в сети. При этом одни эксперты считают её очень важной победой, а другие предпочитают быть более сдержанными в выводах на данный момент.

Так, например, офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин считает, что это важная и нужная веха в борьбе Украины не только за Черное море, но и за больший простор для работы ее береговых и воздушных средств. Свою позицию он объяснил следующим образом:

"Эти вышки использовались оккупантами не столько, как площадки ЗРК для прикрытия своих боевых кораблей, а в первую и главную очередь — как платформы для всевозможных сенсоров мониторинга, контроля и наблюдения, расширяя оперативные возможности оккупантов. Выбросив русских с этих вышек, ГУР лишили их многих возможностей контроля и разведки".

А вот аналитик Национального института стратегических исследований Николай Белесков пока не уверен, что можно говорить о полном контроле.

"Это вернули контроль над вышками в Черном море как и над Змеиным. То есть, можем время от времени демонстрировать свое присутствие. Но постоянное присутствие связано со значительными рисками для нас. Вот и вопрос о каком "контроле" идет речь", — говорит он.

Ветеран ВСУ Максми Мирошниченко также отмечает, что, по его мнению, "восстановили контроль" в данной ситуации не означает наше там присутствие.

"Здесь, скорее всего, наши силы обороны заполняют тот вакуум, который образовался на море, когда после наших ударов россияне отвели флот ближе к Крыму. Как дальше использовать эти вышки – дело будущего. Но это более приятные размышления, чем те, где мы думаем, как россияне будут использовать те вышки", — пишет военный.

Напомним, о том, что такое "Вышки Бойко" вы можете узнать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в июне 2022 года Украина нанесла удар по "Вышкам Бойко".