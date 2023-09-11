Важлива перемога чи великі ризики? Військові експерти оцінили повернення "вишок Бойка"

Операцію ГУР активно обговорюють у мережі

Звільнення так званих "Вишки Бойка", розташованих у Чорному морі, стало одним із чергових гучних успіхів України. Наразі цю операцію ГУР активно обговорюють у мережі. При цьому одні експерти вважають її дуже важливою перемогою, а інші вважають за краще бути стриманішими у висновках на даний момент.

Так, наприклад, офіцер Армії оборони Ізраїлю, військовий аналітик Ігаль Левін вважає, що це важлива та потрібна віха у боротьбі України не лише за Чорне море, а й за більший простір для роботи її берегових та повітряних засобів. Свою позицію він пояснив так:

"Ці вишки використовувалися окупантами не так, як майданчики ЗРК для прикриття своїх бойових кораблів, а в першу і головну чергу — як платформи для всіляких сенсорів моніторингу, контролю та спостереження, розширюючи оперативні можливості окупантів. Викинувши росіян із цих вишок, ГУР позбавили їх багатьох можливостей контролю та розвідки".

А от аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков поки не впевнений, що можна говорити про повний контроль.

"Це певно повернули контроль над вишками в Чорному морі як і над Зміїним. Тобто можемо час від часу демонструвати свою присутність. Але постійна присутність повʼязана із значними ризиками для нас. От і питання про який "контроль" мова", — каже він..

Ветеран ЗСУ Максим Мірошниченко також зазначає, що, на його думку, "відновили контроль" у цій ситуації не означає нашу там присутність.

"Тут скоріше за все наші сили оборони заповнюють той вакуум, який утворився на морі, коли після наших ударів росіяни відвели флот ближче до Криму. Як далі використовувати ці вишки — справа майбутнього. Але це більш приємні роздуми, ніж ті, де ми думаємо як росіяни будуть використовувати ті вишки", — пише військовий.

Нагадаємо, про те, що таке "Вишки Бойко" ви можете дізнатися у матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в червні 2022 року Україна завдала удару по "Вишкам Бойка".