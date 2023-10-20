"Попливли на човнах у відкрите море": у розвідці розповіли, як звільняли "вишки Бойко"

Тепер окупанти бояться виводити у море свої кораблі

Бійці Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України змогли звільнити "вишки Бойко" завдяки відвагі. Вони зробили це, попливши за 100-150 км у відкрите море на човнах.

Подробицями спеціальної військової операції поділився офіцер спецпідрозділу "Артан" Головного управління розвідки Міноборони України з позивним "Нацик". Деталі військовослужбовець озвучив в інтерв’ю РБК-Україна.

"Слава Богу, всім нашим удалося повернутись цілими назад. Було кілька груп, приблизно до сорока-п’ятдесяти людей. Це вперше вдалося зробити завдяки відвагі наших хлопців, просто сіли в човни, попливли за 100-150 кілометрів у відкрите море на невеликих човнах і просто зайняли ці вишки", — розповів офіцер.

Офіцер наголосив, що тепер росіяни бояться виводити у море свої кораблі. Він пояснив, що "українські військово-морські сили мають ракети "Нептун", мають багато і СБУ, і інших наших суміжних департаментів. Головне управління розвідки має надводні дрони, є повітряні дрони, ударні, тобто все це є. Вражати цілі ми можемо. Вони бояться виводити великі кораблі. Таким чином, заняття нами деяких ключових об’єктів змусило супротивника не виходити з гавані кораблями, навіть не відпливати від Криму".

За словами військового, на одній із вишок залишилися технічні засоби виявлення росіян. Окупанти, тікаючи, забули їх зняти звідти.

Довідка

"Вишки Бойко" є дві плавучі бурові установки "" (2010 року споруди) та "Україна" (2012 року). Їх назвали на честь колишнього міністра палива та вугільної промисловості Юрія Бойко.

Після будівництва вишок з’ясувалося, що їх закупили на сотні мільйонів доларів дорожче за ринкову ціну. Це придбання названо однією із найбільших корупційних схем в історії країни.

Бурові платформи спочатку були розташовані за 100 кілометрів від Одеси та за 150 км від узбережжя Криму. У 2015 році окупанти відбуксували вежі ближче до Криму. Про поточне розташування вишок точної інформації немає.

Вишки Бойко відбуксирували ближче до Криму

Раніше "Телеграф" писав, що військові експерти оцінили повернення "вишок Бойко".