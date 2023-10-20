Отрицательное наступление под Авдеевкой? Враг понес рекордные потери с начала года

Число потерь оккупантов стремительно растет

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали 1380 оккупантов. Это максимальное число с начала 2023 года.

Свежую сводку потерь врага публикует Генеральный штаб ВСУ. Большая часть оккупантов была уничтожена в боях на Авдеевском направлении.

Всего с начала полномасштабного вторжения противник потерял 292 060 человек.

По данным портала Minfin, который ежедневно обновляет статистику по потерям противника, последний рекорд по числу ликвидированных оккупантов за сутки был зафиксирован 10 февраля. Тогда было ликвидировано 1140 россиян.

Темпы потерь россиян заметно увеличились после того, как они начали штурмовать Авдеевку. Тогда появился и второй максимальный показатель потерь за год — 12 октября было ликвидировано 1030 оккупантов.

По данным украинских военных, враг несет большие потери на Авдеевском направлении, пытаясь выбить украинских военных из города. При этом особых успехов противник не имеет, зато теряет множество своих солдат и техники.

В утренней сводке 20 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что захватчики возобновили наступательные действия и не оставляют попыток окружить Авдеевку.

"Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу многочисленные потери. Так, за прошедшие сутки потери врага составили: убитыми и ранеными почти 900 оккупантов, уничтожены и повреждены почти 50 танков и более 100 единиц бронированной техники противника", — сообщают военные.

Ранее "Телеграф" писал о том, что ВСУ активно выбивают врага на левобережье Херсонской области.