Масштабнее, чем прошлые рейды: что пишут аналитики о прорыве ВСУ на левом берегу Херсонщины (карты)

Украинские военные имеют определенные продвижения

Последние успехи украинской армии на левом берегу Херсонской области намного масштабнее, чем прошлые рейды. Нашим военным удается сохранять свои позиции вдоль побережья Днепра уже несколько дней.

К такому выводу пришли аналитики ISW. Там уточнили, что несмотря на атаки со стороны россиян, ВСУ остаются на береговой линии и в районе Антоновского железнодорожного моста.

Аналитики отмечают, что пока Украина и россия дают противоречивые сообщения по поводу ситуации. В частности, один из российских блогеров сообщал, что несколько групп украинских военных разбили войска на левом берегу и смогли продвинуться вглубь от побережья на 2 километра.

Позже этот же источник писал, что ВСУ заняли село Крынки, однако оккупантам якобы удалось отодвинуть наши войска на его окраины.

Карта ISW

Другие российские источники писали, что атака украинской армии была более массированной, чем в прошлые разы. Оккупационные власти региона утверждал, что после небольшого отступления ВСУ пытаются отдохнуть и дождаться подкрепления. При этом россияне якобы постоянно обстреливают их позиции.

Карта liveuamap

Интересно, что Генштаб ВСУ не стал публиковать деталей об украинских операциях на восточном берегу Днепра, но в целом их подтвердил. В частности, там подтвердили, что 19 октября российская авиация нанесла удары по Песчановке, которое находится на левом берегу Херсонщины. Это может свидетельствовать о том, что там и вправду были украинские войска.

Карта DeepState

Ранее "Телеграф" писал о том, что 17 октября ВСУ применили для ударов по аэродромам в Бердянске и Луганске дальнобойные ракеты ATACMS.