Война — день 602: ВСУ продвигаются на юге, а оккупанты продолжают штурмовать Авдеевку

Оперативно о главном за сутки

Российские оккупанты уменьшают давление на Авдеевку, хотя и продолжают вести там пехотные штурмы. Кроме того, они горячими направлениями остаются Купянский и Марьинский, хотя и там у россиян особых успехов нет. В свою очередь ВСУ продолжают продвигаться на южном направлении, где идут бои за Вербовое. При этом уничтожение российской авиации на аэродроме в Бердянске может дать небольшую передышку для украинских военных на южном фронте.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 18 октября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Президент США Джо Байден намерен запросить 100 миллиардов долларов на помощь Израилю и Украине — Bloomberg

Информацию за 15 октября смотрите по ссылке: Война — день 599: россияне отбиваются от дронов и наступают на востоке

С данными за 16 октября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 600: россияне истощились под Авдеевкой и атакуют мирных жителей

О том, что происходило 17 октября, читайте в материале: Война — день 601: Украина получила ракеты ATACMS и уже показала их в деле