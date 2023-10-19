Война — день 603: оккупанты готовятся к новым штурмам Авдеевки, а у ВСУ успехи на юге

Оперативно о главном за сутки

Масштабные боевые действия на фронте продолжаются, а оккупанты продолжают предпринимать попытки наступления на трех направлениях, хотя и значительно снизили давление на направлении Авдеевки. Однако в местных властях сообщают, что есть вероятность того, что и там вскоре произойдет новое обострение. Вместе с тем россияне паникуют из-за того, что ВСУ якобы форсировали Днепр и смогли освободить два села. Неспокойно и в самой россии, где неопознанные дроны наносят все новые удары по военным объектам.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 19 октября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 В Николаеве прозвучали два взрыва. Предварительно для обстрелов россияне использовали баллистическое вооружение

00:00 Сумы подверглись атаке российского БПЛА, поврежден объект инфраструктуры.

С данными за 16 октября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 600: россияне истощились под Авдеевкой и атакуют мирных жителей

О том, что происходило 17 октября, читайте в материале: Война — день 601: Украина получила ракеты ATACMS и уже показала их в деле

Информацию за 18 октября смотрите по ссылке: Война — день 602: ВСУ продвигаются на юге, а оккупанты продолжают штурмовать Авдеевку