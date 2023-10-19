Россияне снова атакуют Авдеевку: в сети показали достижения оккупантов за 10 дней (карта)

Несмотря на значительные потери техники, оккупанты продолжают наступать

Российские оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку в Донецкой области. Количество обстрелов и авиаракетных ударов со среды, 18 октября, значительно увеличилось.

При этом в городе, куда не поступает гуманитарная помощь, по прежнему остаются около 1600 человек. Об этом сообщил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона.

Эвакуация гражданского населения продолжается. "По состоянию сегодня на утро 1601 человек остается в городе. Понемногу продолжается эвакуация: вчера мы вывезли 4 человека, а позавчера 9. Надеюсь, что такие обстоятельства (обострение боевых действий, — ред.) все-таки людей немного будут принуждать, видимо, принимать решения на эвакуацию", — рассказал он.

По словам Барабаша, жить на данный момент в городе пока "действительно очень сложно". "Мы даже прекратили ввоз гуманитарной помощи именно в период обострения, хотя она есть в городе, есть продукты питания, есть медицина в достаточном количестве, резервы есть", — констатировал глава ГВА.

Стоит отметить, что до 2020 года население Авдеевки составляло примерно 32 тысячи человек.

Ситуация в городе

Штурм города продолжается 10й день. Враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку. По данным Генштаба, за прошлые сутки ВСУ отбиты три атаки.

По данным блогера Романа Шрайка, который анализирует карту DeepState, только возле Красногоровки визуально подтверждено поражение 63 единиц российской техники. Он сообщает, что оккупанты "заезжают по 10 единиц техники, 2-3 уничтожает наша арта, остальные сгружают пехоту и сваливают, через полчаса новая десятка и так по кругу".

Ранее "Телеграф" сообщил, что российская армия при попытке массированного штурма Авдеевки в Донецкой области понесла значительные потери как техники, так и солдат. Противник отправил в атаку колонны из более чем 100 единиц техники: танки, БТР, БМП, грузовики.