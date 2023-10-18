Россияне уменьшили атаки на Авдеевку, но есть и плохие новости: что там сейчас происходит (карта)

Оккупанты скапливают силы для новых штурмов

Российская армия снизила интенсивность обстрелов Авдеевки, но в ближайшие дни ожидается новое обострение ситуации. Нынешние атаки на город наиболее масштабные с 2014 года.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. По его словам, в самом городе стало немного спокойнее, снизилось количество обстрелов, ракетных ударов и штурмовых действий.

"Хотя на позициях тише не становится. Там продолжаются обстрелы и стрелковые бои круглосуточно. На позициях очень жарко", — сказал Виталий Барабаш.

Он предположил, что атак стало меньше из-за того, что оккупанты выдохлись, благодаря чему ВСУ удалось стабилизировать ситуацию на этом направлении. Однако россияне перегруппировываются и уже третью ночь подряд оттягивают технику на ремонт в тыл.

"Скорее всего, в ближайшие дни мы ожидаем, все-таки будет это обострение на нашем направлении", — подытожил Барабаш.

По информации Генштаба ВСУ, враг по-прежнему пытается захватить Авдеевку. По состоянию на утро 18 октября ВСУ отразили 5 атак. Из-за утреннего обстрела города ранения получил один местный житель.

В пресс-службе Сил обороны Таврического направления в Facebook сообщают, что россияне действительно перегруппировываются под Авдеевкой.

"На Авдеевском направлении, враг не оставляет попыток окружить Авдеевку. Проводит перегруппировку. Здесь отражены пять атак врага", — сказано в сообщении.

Карта боев на востоке Украины

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россияне регулярно обстреливают Авдеевский коксохим. Украинцам рассказали, есть ли химическая угроза из-за атак по заводу.