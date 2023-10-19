Экономист и идеолог системы ProZorro выразил свое мнение о возвращении деклараций и усилении финансового мониторинга PEP

Долго держался не писать, что я думаю о специфике и деталях ПЭП, возвращении деклараций и… странной работе антикорвертикали. Но просто идет уже какая-то вакханалия и прямое хамство от группы конкретных работников кучки "антикоррупционных" ОО. И эта вакханалия вредит стране, потому что для выполнения определенных deliverables в донорских проектах закладываются мины замедленного действия, которые будут взрываться десятки лет. Вежливо об этой ситуации написал Валерий Пекарь, я же напишу немного не так вежливо.

Есть узкая группа людей, которые в значительной степени монополизировали формирование мнения международных партнеров о том, что нужно делать в сфере антикоррупции. Это произошло как по объективным причинам (никто кроме них этой историей системно не занимался), так и по субъективным (ибо создалась самозамкнутая история, когда одни и те же люди получают финансирование и легитимность от доноров, потому что они уже раньше получали, а финансировать 50 разных проектов затруднительно). Эти люди продвигают определенную стратегию борьбы (очень упрощенно — давайте сделаем властям трудно из-за разных ограничений и скопируем опыт Румынии с отдельными "правильными" правоохранителями, главная задача которых сажать чиновников). И должно стать лучше, потому что все чиновники/политики будут бояться и станут работать хорошо.

Эта стратегия имеет право на существование, хотя никто, конечно, не анализировал проблему и необходимые ресурсы/не озвученные гипотезы, заложенные в нее. Ибо чего анализировать, плохих людей так много, нужно что-то делать (без иронии пишу). За 7 лет стратегия где-то показала хороший результат, где-то никакой, где-то показала плохой результат. Где-то зашла в глубочайшее техническое и идеологическое противоречие с другими реформами. Правильный подход – остановиться, выдохнуть, провести анализ ошибок и достижений и двигаться подкорректированным путем. Но кому этот правильный подход нужен? Поэтому выбранная тактика – вперед, все у нас идеально, а кто не согласен – сам коррупционер. Согласно скоординированной публичной позиции по ПЭПам, кажется, уже все несогласные стали именно таковыми. Уверенные в собственной непогрешимости авторы искренне не желают не только слышать о проблемах в других сферах (например, они, не имея никакого опыта работы в крупных компаниях, абсолютно уверены, что если у них нет проблем с зарплатной картой в Приватбанке, то все нормально и у тех людей, получающих международное финансирование или проходящих KYC иностранных партнеров). Они даже забыли о собственном опыте (когда авторы системы деклараций сами не смогли подать правильно декларацию, что явно свидетельствует, что что-то не работает).

Сейчас мы имеем, как минимум, следующие большие системные проблемы:

предложенные ограничительные (декларации, финмон, конкурсы и т.д) механизмы антикоррупции наносят огромный ущерб качеству госслужбы, потому что хорошие люди не хотят/не могут туда идти. Дошло уже до того, что без шуток на эти упреки отвечают "да и так госслужба непривлекательна, еще одно ограничение по ПЭПам уже не существенно что-то ухудшит"

жизнь и работа большого количества людей, работавших на госслужбе/политике, и их родственников существенно затруднена. Польза, которую они могли бы приносить стране, очень уменьшена, потому что эти люди во многом прокажены.

скрытая стоимость антикорборьбы постоянно растет. На этом фоне зарплаты НАБУ-САП-ВАС-НАЗК просто копейки. Миллионы людей и тысячи компаний и банков тратят миллиарды человекочасов на бумажки.

не очевидно, что "плохие люди" будут больше страдать. Странные соглашения со следствием/судом, где можно просто легально откупиться, очевидно бесперспективные дела (привет, люди, которым я еще в 2019-м говорил, что история с Альпериным закончится пшиком), неспособность проверить даже 1% деклараций, преобладание формы над содержанием в проверках и т.д.

странный имидж Украины как "коррумпированной страны мира", который эксплуатирует россия и другие наши враги

тотальное отвлечение внимания от других проблем, которые тоже важны. Если что-то не работает, то "это потому что воруют". Хотя причины могут быть совсем другие

Вы можете популистически считать "Ну и что! Все чиновники плохие, госслужба вообще не надо, а Нефёдов и сам коррупционер, потому что зачем он иначе на таможню пошел!". Это ваше право. Но госслужба/госкомпании — это и те люди, благодаря которым во время войны есть газ и электричество, работает железная дорога и порты, обеспечивается армия и разрабатывается действие. Если иммунная система организма начинает атаковать сам организм, это тоже заболевание. И мы сейчас уверенно приближаемся к этой стадии под радостное улюлюканье антикоррупционеров: "… у меня большое сомнение, что государственная служба рухнет без экспертов, которые вчера такое писали. Бесспорно, это их право не идти на службу из-за дискомфорта при банковском обслуживании (с)" …

Источник: Facebook-страница Макса Нефедова.