Чиновников в Украине будут проверять пожизненно: что означает решение Рады

Принятая версия законопроекта сейчас соответствует стандартам AML/CFT

Верховная Рада Украины поддержала в целом законопроект №9269д об усилении финансового мониторинга PEP (Politically Exposed Person, политически значимых лиц). Это было одним из требований МВФ на пути вступления Украины в ЕС.

Об этом во вторник, 17 октября, сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Украины Ярослав Железняк. Он отметил, что "за" проголосовали 276 народных депутатов.

"Главная новация: вместо трех лет после должности, топ-чиновники (PEP) будут фактически иметь пожизненный статус PEP. Но одновременно законопроект усиливает ответственность СПФ (субъектов первичного финмониторинга, например, банков) за необоснованный отказ пользователям финансовых услуг", – написал Железняк.

По его словам, принятая редакция законопроекта, которая была утверждена ко второму чтению, сейчас соответствует стандартам AML/CFT (Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism – борьба с отмыванием средств и с терроризмом).

"Также это последний шаг для начала переговоров о членстве Украины в ЕС. P.S. Даже было сигнальное голосование. Фраза: "Зеленая кнопка – это наш путь в Европейский Союз" запомнится надолго", — отметил нардеп.

Стоит добавить, что закон, о котором идет речь, предусматривает более жесткий надзор за состоянием украинских PEP, в частности, вводит риск-ориентированный подход (бессрочный финансовый мониторинг). Это означает финмониторинг состояния политически значимых лиц даже после завершения их карьеры.

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале также высказался насчет проекта №9269д. Он указал, что это был очень тяжелый законопроект.

"Убежден, что способность политика приносить в жертву свои интересы в интересах страны, даже несмотря на то, что они вредят лично тебе – must have. Спасибо за ответственное, государственное решение", — написал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 17 октября парламент не одобрил во втором чтении законопроект №10037, который предусматривает перенаправление налога на доходы физлиц, поступающих в местные бюджеты из зарплат военных, в госбюджет.