Чиновників в Україні перевірятимуть довічно: що означає рішення Ради

Ухвалена версія законопроекту зараз відповідає стандартам AML/CFT

Верховна Рада України в цілому підтримала законопроект №9269д про посилення фінансового моніторингу PEP (Politically Exposed Person, політично значущих осіб). Це була одна з вимог МВФ на шляху вступу України до ЄС.

Про це у вівторок, 17 жовтня, повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат України Ярослав Железняк. Він зазначив, що "за" проголосували 276 народних депутатів.

"Головна новація: замість трьох років після посади, топ-посадовці (PEP) будуть фактично мати довічний статус РЕР. Але одночасно законопроектом посилюється відповідальність СПФ (наприклад, банків) за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг", — написав Железняк.

За його словами, ухвалена редакція законопроекту, яка була затверджена до другого читання, зараз відповідає стандартам AML/CFT (Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism – боротьба з відмиванням коштів та тероризмом).

"Також це останній крок для початку переговорів щодо членства України в ЄС. PS Навіть було сигнальне голосування. Фраза: "Зелена кнопка — це наш шлях до Європейського Союзу" запам’ятається надовго", — зазначив нардеп.

Варто додати, що закон, про який йдеться, передбачає жорсткіший нагляд за станом українських PEP, зокрема, запроваджує ризик-орієнтований підхід (безстроковий фінансовий моніторинг). Це означає фінмоніторинг стану політично значущих осіб навіть після завершення їх кар’єри.

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев у своєму Telegram-каналі також висловився щодо проекту №9269д. Він зазначив, що це був дуже важкий законопроект.

"Переконаний, що здатність політика приносити в жертву свої інтереси на користь країни, навіть попри те, що вони шкодять особисто тобі – must have. Дякую за відповідальне, державне рішення", — написав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 17 жовтня парламент не схвалив у другому читанні законопроект №10037, який передбачає перенаправлення податку на доходи фізосіб, які надходять до місцевих бюджетів із зарплат військових, до держбюджету.