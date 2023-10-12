Развод не поможет: НАПК сравнит образ жизни и декларации чиновников и депутатов

Что изменится для госслужащих и какие у государства остаются инструменты контроля над декларантами?

Несмотря на сопротивление Верховной Рады, обязательное декларирование доходов госслужащих возвращается. Закон Украины № 3384-ІХ вступает в силу сегодня, 12 октября. Именно с этой даты будут отчисляться все сроки, связанные с возобновлением декларирования.

"Ежегодные декларации за 2021-2022 годы необходимо подать до 31 января 2024 года, а за 2023 год — уже в привычный для всех декларантов срок — до 31 марта 2024 года включительно", — определил главные временные рубежи заместитель председателя Нацагентства по предотвращению коррупции Артем Сытник.

Он отметил также, что после полномасштабного вторжения НАПК получило более 742 тыс. добровольных деклараций — в них можно внести изменения, но только один раз. Для этого декларантам следует обратиться в НАПК с письмом в произвольной форме и указать, какую декларацию следует исправить и указать дату представления информации.

"Далее вы получите соответствующее сообщение в своем персональном электронном кабинете Реестра и сможете подать исправленную декларацию в течение 30 дней, но только один раз", — отметил Артем Сытник. Если человек подаст заявку даже на 14-й, последний день, он все равно сможет внести изменения, уточнил представитель госрегулятора.

Подавшие декларации до 24 февраля 2022 года такого права не будут иметь — они готовили документы в мирное время и должны были соблюдать все требования законодательства. НАПК ожидает серьезная работа — три волны деклараций за 2021, 2022, 2023 год — всего около 3 млн.

Свободны от декларирования

НАПК назвали категории госслужащих, которые будут временно (!) освобождены от представления деклараций:

— военные, причастные к обороне страны;

— проходящие службу на условиях государственной тайны и раскрытие данных о которых повредит осуществлению ими этой службы;

— лица, находящиеся на оккупированных территориях или территориях, где ведутся активные боевые действия,

— те, кто находится на лечении в результате ранения;

— пленные или интернированные лица;

— члены их семей и т.д.

Эта отсрочка может быть отменена, если изменятся условия, дающие право на нее, а именно:

— завершится военное положение;

— человек уволит со службы в ВСУ, ГНСУ, Нацполиции и т.п.;

— выедет с оккупированных территорий, зоны боевых действий и так далее.

В таком случае подать декларацию нужно в течение 90 дней после изменения обстоятельств.

"Декларации придется подать лицам, проходящим военную службу на должностях министров, руководителей центральных органов исполнительной власти, местных органов власти, на должностях в аппаратах министерств, ВЛК, ТЦК, принимают участие в закупках в сфере обороны или командированы на такие должности", — отметила председатель Управления по проведению полных проверок НАПК Юлия Куликова.

Времени на информацию о валютных счетах — вдвое больше

Уведомление о существенном изменении имущественного положения — получении дохода, приобретении имущества или совершении расходов на сумму, превышающую 50 прожиточных минимумов (134 200 грн), подается в течение 10 суток. А вот на сообщение об открытии валютного счета времени дали больше — информация должна быть внесена в течение 20 суток после открытия, а не 10, как было до того.

Открытые и закрытые данные

Сам реестр деклараций НАПК должны открыть в течение 60 суток с момента вступления закона в силу.

"Возникает вопрос: почему не сразу? — говорит Артем Сытник. — Нас обязывают привести все нормативные документы в соответствии с новым законом, на это дается месяц. Конечно, мы не будем ждать месяц, проекты этих документов уже разработаны. Важнейший из них, который, надеюсь, сегодня-завтра будет утвержден председателем НАПК — порядок изъятия деклараций из публичной части Реестра деклараций, если обнародование этой декларации носит определенные риски для декларанта. Именно для того, чтобы это было осуществлено, отводится 60 дней".

Удаление информации о лицах произойдет по представлению электронного обращения их руководителей в НАПК. Ответственность за правдивость информации в представлениях – на руководителях подразделений, подчеркнули в НАПК.

Полный адрес родственников, проживающих сегодня за границей, из соображений безопасности теперь тоже можно не указывать в декларации — только страну проживания и регион.

Проверки деклараций

Со вступлением в силу закона возобновляется не только декларирование, но и проверка данных. Реестр будет открыт 10 декабря 2023, так что доступ к декларациям получат журналисты-расследователи, активисты, общественные организации и т.д. Поэтому НАПК приглашает всех к выявлению необоснованных активов декларантов.

"У нас восстановится функция полной проверки, не была остановлена и осуществлялась функция полной проверки образа жизни, то есть соотношение доходов и расходов, — подчеркнул Артем Сытник. — В случае выявления необоснованных активов НАПК обращается в органы расследования или, если сумма меньше порога уголовной ответственности (более 10,7 млн грн — 4000 прожиточных минимумов для трудоспособного человека), материалы идут в антикоррупционную прокуратуру, которая решает, есть ли основание подавать иск в антикоррупционный суд".

В последнее время внимание общественности привлекла волна разводов нардепов. С одной стороны, из-за войны и выезда женщин с детьми на долгое время за границу, статистика разводов действительно выросла. Однако не скрывается ли за этим в некоторых случаях попытка припрятать состояние?

"Мы не можем сказать, случилось это из-за войны или для того, чтобы что-то скрыть, — говорит Юлия Куликова. — Если человек был склонен и раньше использовать подобные инструменты, то они и без войны это делали. Да, мы видим, что есть такая тенденция. Мы в любом случае будем проверять, что указано в декларации. Если человек оформил фиктивный развод, мы можем это выяснить: люди продолжают вместе путешествовать, проживают вместе, ездят на работу вместе и т. д. Мы и раньше это проверяли и выявляли, и у нас есть результаты — открыты уголовные производства".

Критерии для полной проверки декларантов

Концепция к отбору деклараций для полной детальной проверки будет изменена, отметила Юлия Куликова:

"Нами разработан инструмент, позволяющий сравнивать данные внутри декларации, с предварительно представленными декларациями. Это сложный многоуровневый алгоритм, позволяющий определить показатель рейтинга риска каждой декларации".

Теперь декларации будут располагать от самого высокого показателя риска недостоверности информации до самого низкого. Несмотря на должность, если у декларации самый высокий рейтинг риска, она будет проверена, обещают в НАПК.

Сейчас регулятор рассматривает механизмы упрощенной проверки деклараций, которые будут иметь самые низкие позиции в рейтинге риска.

Эти нововведения связаны с тем, что закон отменяет обязательную проверку абсолютно всех деклараций, поданных топ-чиновниками. Сейчас в законе указана "полная проверка", а не "обязательная полная проверка". Цель этого, по словам должностных лиц, упростить работу НАПК по декларациям, которые уже были проверены или ошибки в которых уже были исправлены, а также те, которые не вызывают вопросов у регулятора.

Как избежать ошибок?

"Телеграф" обратился к Юлии Куликовой по этому вопросу.

"Чтобы минимизировать ошибки, я бы рекомендовала использовать функцию "Данные для декларации" (она доступна в персональном электронном кабинете реестра. — Ред .). Потому что мы сделали выдержки из реестров и адаптировали их к форме представления деклараций. Люди, которые выезжали наспех или потеряли документы, могут просто скопировать и вставить нужные данные – все.

Во-вторых, я посоветовала бы пользоваться Порядком заполнения формы — мы разработали четкую инструкцию. Если и это не поможет, берите разъяснения, они сформулированы по разделам и изучайте их", — отметила Юлия Куликова.