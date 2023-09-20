Семья главы Харьковского облсовета владеет ресторанами во Франции: НАПК проводит проверку

В НАПК говорят, что к ним поступили соответствующие заявления

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины взялось за проверку образа жизни главы Харьковского областного совета Татьяны Егоровой-Луценко на фоне информации о том, что ее семья смогла во время военного положения купить рестораны во Франции.

Как информирует Думка, об этом рассказал глава НАПК Александр Новиков. По его словам, эта информация не только появилась в СМИ, но и поступила в ведомство в письменном виде.

"Мы проводим мониторинг образа жизни в отношении председателя Харьковского областного совета по сообщениям, размещенным в СМИ", — отметил он

Стоит напомнить, что в конце августа бывший нардеп от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук сообщил, что в ноябре 2022 года муж главы Харьковского облсовета Виталий Луценко подписал договор о покупке и назначении его президентом компании MIDI AU SOLEIL, которая владеет рестораном в Каннах (Франция).

При этом он утверждал, что муж чиновницы от "Слуги народа" является резидентом Франции и зарегистрирован в Ницце. Кроме того, он является совладельцем местной компании LE FOLIE'S, которая владеет там рестораном-клубом No Name. Мосийчук добавил, что указанную информацию Егорова-Луценко не стала вносить в декларации за 2020-22 года.

Кроме того, он добавил, что водитель чиновницы в октябре 2022 года отвез на служебном автомобиле ее мужа аэропорт Кишинева.

Сама Егорова-Луценко после этого сообщила, что представители партии ОПЗЖ пытаются ее скомпрометировать, однако публично не опровергла информацию Мосийчука.

Как сообщалось ранее, в Запорожье арестовали имущество полковника ГСЧС, который во время войны выстроил масштабную схему воровства топлива.