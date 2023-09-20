Сім’я голови Харківської облради володіє ресторанами у Франції: НАЗК проводить перевірку

У НАЗК кажуть, що до них надійшли відповідні заяви

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) України взялося за перевірку способу життя голови Харківської обласної ради Тетяни Єгорової-Луценка на тлі інформації про те, що її сім’я змогла під час воєнного стану купити ресторани у Франції.

Як інформує Думка, про це розповів голова НАЗК Олександр Новіков. За його словами, ця інформація не лише з’явилася у ЗМІ, а й надійшла до відомства письмово.

"Ми проводимо моніторинг способу життя щодо голови Харківської обласної ради за повідомленнями, розміщеними у ЗМІ", — зазначив він.

Варто нагадати, що наприкінці серпня колишній нардеп від "Радикальної партії" Ігор Мосійчук повідомив, що у листопаді 2022 року чоловік голови Харківської облради Віталій Луценко підписав договір про купівлю та призначення його президентом компанії MIDI AU SOLEIL, яка володіє рестораном у Каннах (Франція). .

При цьому він стверджував, що чоловік чиновниці від "Слуги народу" є резидентом Франції та зареєстрований у Ніцці. Крім того, він є співвласником місцевої компанії LE FOLIE’S, яка володіє рестораном-клубом No Name. Мосійчук додав, що вказану інформацію Єгорова-Луценка не стала вносити до декларацій за 2020-22 роки.

Крім того, він додав, що водій чиновниці у жовтні 2022 року відвіз на службовому автомобілі її чоловіка аеропорт Кишинева.

Сама Єгорова-Луценко після цього повідомила, що представники партії ОПЗЖ намагаються її скомпрометувати, проте привселюдно не спростувала інформацію Мосійчука.

Як повідомлялося раніше, у Запоріжжі заарештували майно полковника ДСНС, який під час війни збудував масштабну схему крадіжки палива.