Экс-хавбек считает, что депутатам не сойдет с рук их поведение

Бывший футболист "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев обратился к народным избранникам, которые во время войны решили поскандалить в Раде и не только.

Соответствующее заявление Алиев опубликовал в сторис на своей странице в Instagram. Экс-футболист раскритиковал "слуг народа" Александра Куницкого и Артема Дмитрука, избивших парня в Киеве. Кроме того, Александр вспомнил и про нардепа Николая Тищенко, который на днях порвал штаны коллеге во время заседания Рады.

"Я хотел бы сказать о той ситуации, которая происходила два дня назад, об этих уродах, нардеповцах Куницыне и Дмитруке, или как там их, не помню. То, что они взяли и избили человека. В первую очередь, это был военный пацан, наш пацан, штурмовик. Эти твари начали себе позволять очень-очень много.

Еще хочу сказать о "Котлете" Коле Тищенко. Вы что, твари, творите? Вы думаете, вам это все так просто сойдет с рук? Нет. Я специально выехал записать видео. Я не буду говорить, где я находился. Сейчас я нахожусь в Изюме, потому что здесь есть интернет.

Вы, черти, вообще обнаглели? Я думаю, скоро вам все это аукнется. Вы меня, думаю, услышали", — сказал Алиев.

Ранее Алиев отвез своего друга и бывшего коллегу по команде Артема Милевского в больницу. Недавно "Миля" засветился на публике в не лучшем виде, теперь Артема ожидает длительная реабилитация.