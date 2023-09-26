"Все думали, что я алкоголик": Алиев рассказал, почему закончил карьеру

Бывший футболист сборной Украины Александр Алиев рассказал, почему закончил карьеру в столь раннем возрасте. По словам Алиева, он мог продолжать играть и далее.

В интервью Ксении Больбот он признался, что были люди, которые повлияли на его решение. В частности, он намекнул на свою бывшую жену.

"Думаю, что ты знаешь прекрасно, благодаря кому я закончил карьеру. Вот эта прежняя, видишь, она забрала все и у детей, и у меня. А сейчас ходит и просто бухает".

Первое время было сложно. Когда я понимал, что могу еще играть и кончил в 30 лет. Я знаю, что я мог играть. Но я уже имел такую репутацию, потому что Татьяна начала ходить по всем этим камерам и рассказывать, какой я херовый. Видишь, все быстро забывается. Когда у тебя шанели, мерседесы, бриллианты, часы. Это все она просто с неба достала.

У меня последовали эти скандалы. Знаешь, я просто плюнул на все уже, на нее тоже. У меня уже не было к ней никаких чувств. И она начала вот это все на камеры, что я алкоголик", — сказал он.

По словам футболиста, у него были трудные времена и многие ставили на нем крест.

"Но слава Богу, что у меня есть хоть прекрасные дети. Возможно, за одно это ей можно сказать спасибо, что у меня прекрасных детей. Но она берет детей и убивает. Это просто, извини меня, оконченный алкоголик", — завершил он.

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