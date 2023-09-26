"Всі думали, що я алкоголік": Алієв розповів, чому закінчив кар’єру

Колишній футболіст збірної України Олександр Алієв розповів, чому закінчив кар’єру в такому ранньому віці. За словами Алієва, він міг продовжувати грати й надалі.

В інтерв’ю Ксенії Больбот він зізнався, що були люди, які вплинули на його рішення. Зокрема він натякнув на свою колишню дружину.

"Думаю, що ти знаєш чудово, завдяки кому я закінчив кар’єру. Ось ця колишня, бачиш, вона забрала все і у дітей, і в мене. А зараз ходить і просто бухає".

Спочатку було складно. Коли я розумів, що можу ще грати і скінчив у 30 років. Я знаю, що я міг грати. Але я вже мав таку репутацію, бо Тетяна почала ходити всіма цими камерами і розповідати, який я херовий. Бачиш, все швидко забувається. Коли в тебе шанелі, мерседеси, діаманти, годинник. Це все вона просто з неба дістала.

У мене були ці скандали. Знаєш, я просто плюнув на все вже, на неї теж. У мене вже не було до неї жодних почуттів. І вона почала ось це все на камери, що я алкоголік", — сказав він.

За словами футболіста, у нього були важкі часи і багато хто ставив на ньому хрест.

"Але слава Богу, що в мене є хоч прекрасні діти. Можливо, за одне це їй можна сказати спасибі, що в мене прекрасних дітей. Але вона бере дітей і вбиває. Це просто, вибач, закінчений алкоголік", — завершив він.

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