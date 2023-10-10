Ексхавбек вважає, що депутатам не зійде з рук їхня поведінка

Колишній футболіст "Динамо" та збірної України Олександр Алієв звернувся до народних обранців, які під час війни вирішили поскандалити у Раді й не тільки.

Відповідну заяву Алієв опублікував у сторіс на своїй сторінці в Instagram. Ексфутболіст розкритикував "слуг народу" Олександра Куницького та Артема Дмитрука, які побили хлопця в Києві. Крім того, Олександр згадав і про нардепа Миколу Тищенка, який днями порвав штани колезі під час засідання Ради.

"Я хотів би сказати про ту ситуацію, яка відбувалася два дні тому, про ці виродки, нардепівці Куніцин і Дмитрук, або як там їх, не пам’ятаю. Те, що вони взяли й побили людину. В першу чергу, це був військовий пацан, наш пацан, штурмовик, ці тварюки почали собі дозволяти дуже-дуже багато.

Ще хочу сказати про "Котлету" Колю Тищенка. Ви що, тварюки, творите? Ви думаєте, вам це все так просто зійде з рук? Ні. Я спеціально виїхав записати відео. Я не говоритиму, де я знаходився. Зараз я в Ізюмі, тому що тут є інтернет.

Ви, чорти, взагалі знахабніли? Я думаю, скоро вам все це відгукнеться. Ви мене, гадаю, почули”, — сказав Алієв.

Раніше Алієв відвіз свого друга та колишнього колегу по команді Артема Мілевського до лікарні. Нещодавно "Міля" засвітився на публіці у не кращому вигляді, тепер Артема чекає тривала реабілітація.