Тищенко назвав Гончаренка "півнем" і порвав йому штани: у Раді гаряче (відео)

Відео зараз віруситься в мережі

Верховна Рада України продовжує дивувати своєю поведінкою українців. Не встигла мережа відійти від заяви Підласої, яка захотіла підвищувати народжуваність прямо посеред засідання, як депутати знову влаштували балаган у залі парламенту.

Нові відео звідти розлетілися мережею. На них зафільмовано суперечку Тищенка, Гончаренка та Радуцького.

Так, судячи з відеороликів, конфлікт почався з того, що нардеп Тищенко, взявши слово, назвав Гончаренка "півнем з Одещини". У відповідь на це до нього з селфі-палицею підбіг другий і почав на камеру ставити питання, "Що там із кол-центрами". У цей час спікер парламенту Стефанчук вимагав від Гончаренка сісти на своє місце і знімати тік-токи в іншому місці, наприклад, на тік-ток фермах.

Наприкінці конфлікту втрутився Радуцький. Він підбіг до Гончаренка і вихопив у того селфі-палку.

Ситуацію у своєму Telegram-каналі вже встиг прокоментувати Гончаренко. Він стверджує, що конфлікт спочатку почався нібито через суперечку щодо повернення доплат військовим. Також він показав наслідки бійки — свої порвані штани, заявляючи, що це зробив Тищенко.

Радуцький та Тищенко на момент виходу публікації жодних заяв не робили.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що правоохоронці взялися за нардепів-"слуг" Дмитрука та Куницького, які побили чоловіка посеред вулиці.