"Підласа хотіла розмножуватися, а Гончаренко не давав": курйозне відео з Ради розійшлося по мережі

Засідання парламенту завершилося лише вночі

Верховна Рада України 5 жовтня цілий день вносила правки до держбюджету 2024 року. На цьому законодавчому "марафоні" було встановлено рекорд.

Про це розповів депутат від фракції Голос Голос Ярослав Железняк. За його словами, засідання парламенту завершилося лише вночі, а на ньому заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Роксолана Підласа виступала понад 10 годин. Якщо точніше — 10 годин та 25 хвилин.

"Це рекорд по безперервному перебуванню доповідача", — зазначив нардеп.

Варто зазначити, що такий напружений робочий день для депутатів не обійшовся і без курйозів. Так, наприклад, Підласа, коментуючи зауваження нардепа Олексія Гончаренка щодо підвищення народжуваності в Україні, прямо з трибуни видала "Олексію Олексійовичу, відпустіть мене підвищувати народжуваність".

Цей вислів викликав бурю сміху в Раді. А ось у мережі слова депутата викликали неоднозначну реакцію.

Хтось посміявся:

А інші вважали, що зала парламенту не найкраще місце для жартів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що правоохоронці взялися за нардепів-"слуг" Дмитрука та Куницького, які побили чоловіка посеред вулиці.