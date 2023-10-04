У Верховній Раді хвиля розлучень: справа не тільки в почуттях нардепів?

Хвиля розлучень зачепила багаторічні шлюби

Шлюби народних депутатів Верховної Ради почали розпадатися, лише останнім часом стало відомо про розлучення скандального нардепа від забороненої "Опозиційної платформи – За життя" Вадима Столара зі своєю дружиною Інною Майструк. А незадовго до цього про розставання з ексрадником Єрмака, Віктором Андрусівим, повідомила депутат від "Слуги народу" Галина Янченко. Не оминула ця доля і Василя Вірастюка, який є депутатом від "Слуги народу".

Про "Сезон розлучень" написав у своєму Facebook Сергій Сироватка, зіронізувавши, що зараз Рада на піку депресії.

"Тут і Президент з альтернативним партійним проєктом, і виборці з принизливими цифрами довіри, і зашквари окремих нардепів, які бʼють по іміджу решти нормальних. Тому якщо ще й у сімʼї загострення — це, мабуть, просто як остання крапля", — написав Сироватка.

"Телеграф" розповідає детальніше, кого із народних депутатів зачепив "сезон розлучень".

Вадим Столар

Ще у серпні "Телеграф" писав, що у суді зареєстрували справу про розлучення нардепа від забороненої ОПЗЖ Вадима Столара з дружиною Інною Майструк після 23 років шлюбу. А 3 жовтня нардеп підтвердив розлучення на своїй сторінці у Facebook. За його словами, із колишньою дружиною вони залишаються друзями. Подружжя виховує трьох дітей: двох доньок віком 14 і 16 років і 11-річного сина.

Водночас події, що відбулися перед початком процедури розлучення, дають підстави вважати, що пара намагається врятувати сімейні активи, до яких виявляють увагу правоохоронці. У лютому 2023 року СБУ провела обшуки на підприємствах нардепа. Комерційні структури депутата-забудовника запідозрили у причетності до протиправних схем легалізації коштів на користь ек-нардепів. На той час ці особи вже фігурували у справах про держзраду. Йдеться про Віктора Медведчука та Тараса Козака з ОПЗЖ.

Якщо Столару повідомлять про підозру, арешт активів його сім’ї неминучий. Тобто є підстави припустити, що розлученням пара могла вивести активи із зони ризику.

Вадим Столар з родиною

Василь Вірастюк, "Слуга народу"

Нардеп від "Слуги народу" Василь Вірастюк на днях повідомив, що після 15 років шлюбу розлучається зі своєю дружиною Інною. Василь Вірастюк та його "колишня" дружина Інна в шлюбі з 2007 року. Пара виховує двох синів — 15-річного Олега та 7-річного Олександра. Також він має 20-річного сина Адама від попереднього шлюбу.

Василь Вірастюк з колишньою дружиною Інною

На своїй сторінці у Facebook Вірастюк зазначив, що розірвати шлюб це його ініціатива, мовляв, він і прийняв він це рішення на початку жовтня 2022 року. Зараз подружжя займається паперами, аліментами та поділом майна у суді. щодо яких кожна зі сторін має різну точку зору. Раніше видання "Главком" написало, що жінка вимагає виплати аліментів у розмірі 40 тис. грн. на місяць на кожного з двох дітей. Жінка пояснила, що з початком війни вимушено покинула Україну і кілька місяців прожила за кордоном. Внаслідок цього, каже вона, у неї з чоловіком припинилися шлюбні стосунки, і Василь не надавав підтримки.

Василь Вірастюк з родиною

Натомість Вірастюк зазначив, що таку суму потягнути не може і заперечив, що не допомагав дітям:

"Я увесь час допомагав і зараз допомагаю своїм дітям (фінансово, і це адекватна сума), але "апетит" дружини в рази перебільшує мої можливості. Я готовий нести відповідальність за дітей, і хотів би щоб вони проживали зі мною", — розповів нардеп.

Також через суд, експодружжя ділить спільне майно у вигляді чотирьох земельних ділянок і двох квартир.

Олександр Горенюк

Депутат "Слуга народу" Олександр Горенюк 23 вересня у себе на сторінці у Facebook заявив, що вони з дружиною Тетяною розлучаються:

"14 років спільного життя. 6 років шлюбу. 1,5 року війни. Дистанція багато чого змінює. Ми з Танєю більше не сім'я. Дякую за цей шлях", — написав Горенюк.

Олександр Горенюк з родиною

Олександр Божков

Не оминула ця доля і нардепа від "Слуг" Олександра Божкова, який у минулому був продюсером "Кварталу 95". Вони розлучилися з актрисою Ганною Саліванчук. Подружжя виховує двох дітей. Як розповідала Саліванчук в інтерв’ю Славі Дьоміну, після повномасштабного вторгнення рф їхня сім’я переживала кризу:

"Щодня сваримося. Ми дуже емоційні, тому я пішла до психолога, щоб навчилася себе стримувати. Ми така італійська родина. Я вже йшла і казала, що більше не повернуся. Потім повернулась. Влітку ми мали проблеми, я поїхала на три тижні до Карпат. Поверталася з думками, що ми не будемо разом, але ми знову разом…" – казала актриса.

Олександр Божков і Ганна Саліванчук

А вже наприкінці березня Саліванчук через подала позов на розлучення. Там йдеться, що "у подружжя відсутнє взаєморозуміння, почуття любові втрачено, сім’я існує формально, шлюбно-сімейні відносини фактично припинені".

Галина Янченко

Депутат від "Слуги народу" Галина Янченко 15 вересня повідомила у Facebook, що вона та Віктор Андрусів оголосили про розлучення через 17 років шлюбу.

"От і все. Наша сім’я з Віктором Андрусівим припинила своє існування. Вдячні один одному за 17 років загального шляху. Рухаємося далі, але вже кожен своєю дорогою".

Андрусів — політичний та громадський діяч, голова правління Київської школи державного управління імені Сергія Нижнього, колишній радник голови Офісу президента та військовослужбовець. У пари є двоє дітей – син Аскольд та дочка Афіна.

Галина Янченко і Віктор Андрусів з дітьми

Хоча, як пише "Главком", судова тяганина насправді тягнулася ще листопада 2022 року, коли Андрусів подав судовий позов про розлучення. У ньому він вказав: сімейне життя не склалось через відсутність порозуміння та розходження поглядів. Спочатку Янченко підтримала наміри чоловіка і 15 листопада суд розірвав шлюб. Та через місяць подала апеляцію, а у березні 2023 року Андрусів подав заяву про відмову від позову. Однак у червні на розлучення до суду подала вже Янченко.

Володимир Кальцев

Народний депутат від ОПЗЖ, а зараз під "Платформи за життя та мир", Володимир Кальцев, який свого часу потрапив у скандал за фото зі вбитими на полюванні в Африці дикими тваринами, розлучився 23 червня 2023 року, про що свідчить рішення Орджонікідзевського райсуду Запоріжжя. Колишня дружина Кальцева, Світлана, є кандидатом політичних наук та викладачкою Запорізького державного університету. Разом вони виховують сина Олександра.

Світлана Кальцева і Володимир Кальцев

Степан Івахів

Нардеп-мільярдер з групи "За Майбутнє" Степан Івахів розлучився з дружиною Світланою, йдеться в ухвалі Печерського райсуду Києва від 20 березня 2023 року. Їхнє подружнє життя тривало понад 30 років, у них з дружиною троє дітей, найменша донька – неповнолітня. Тепер на її рахунок народний депутат зобов’язаний сплачувати щомісяця 15 тисяч доларів аліментів, а після досягнення повноліття – щомісяця 20 тисяч доларів допомоги впродовж п’яти років.

Івахіви ще у 2021 році уклали договір про поділ майна, отож претензій одне до одного не мали. У суд на розлучення подала жінка нардепа у вересні 2022 року, у суді вона заявила, що їхнє подружнє життя припинилося.

Степан Івахів з колишньою дружиною

У червні 2021 року НАЗК повідомляло, що декларацію Івахіва перевірятиме через "ризики, пов’язані з незаконними доходами або незадекларованим майном".

Марія Іонова

У серпні 2023 року нардеп від "Солідарності" Марія Іонова розлучилася з чоловіком Мироном Василиком, який є американцем українського походження. Василик працював у "Нафтогазі" з травня 2021 року по листопад 2022 року, спочатку він був радником правління компанії Юрія Вітренка. З 2014 до 2019 року Василик був генеральним директором PBN Hill+Knowlton Strategies. Довгий час він був співробітником Національного комітету Республіканської партії, Державного департаменту та Департаменту довкілля США.

Марія Іонова та Мирон Васили з дітьми

Іонова та Василик одружилися в червні 2005 року, у них народилося двоє дітей: донька, 2007 року народження і син, 2018 року народження.

У чому могла бути причина буму розлучень?

Це ще не повний список, адже також розпався шлюб Олександра Куницького зі "Слуги народу" (21 липня 2022 року), Ігоря Кривошеєва у грудні 2022 року, Олексія Леонова зі "Слуги народу" (28 лютого 2023 року).

Звісно, більша частина цих політиків могла справді завершити стосунки через особисті обставини, але таку масовість явища українці стали пов'язувати із поверненням е-декларування. Наприкінці вересня нардепів зобов'язали відкрити декларації, і, за останніми прогнозами, реєстр може бути відкритим до Нового року (принаймні так прогнозувала заступниця голови Комітету з питань антикорупційної політики Олена Мошенець). У разі розлучення не треба буде обов'язково показувати своє майно. Київський активіст та військовий Олег Симороз, написав у X (колишній Twitter), що декларування розбиває родини українського бомонду:

"Перед відкриттям реєстру е-декларацій серед високопосадовців, політиків та депутатів "чомусь" дуже почастішали випадки розлучень. Ось, що ваше декларування робить — розбиває родини українського бамонду. Смішне. Безумовно в абсолютній більшості випадків — це фіктивні розлучення з метою приховання реальних статків, набутих в незаконний спосіб. Ховайте-ховайте, не сховаєте", — пише Симороз.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент України Володимир Зеленський ветував закон про збереження обмежень щодо електронного декларування. Цей закон відновлював декларування для чиновників, але без негайного відкриття реєстру для громадськості. Тоді ж на сайті Офісу президента з’явилася петиція з вимогою накласти вето від військовослужбовця ЗСУ Олександра Ябчанки.