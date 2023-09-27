Лідер гурту "Без обмежень" розлучається з дружиною після майже 15 років шлюбу

Музикант наголосив, що з колишньою коханою вони залишаються батьками двох дітей

Фронтмен українського гурту "Без обмежень" Сергій Танчинець після майже 15 років спільного життя розлучається із дружиною Ганною. У пари двоє дітей.

Про це повідомляє музикант у своєму Facebook у середу 27 вересня 2023 року. Шлюб зірки не дотягнув до 15-річного ювілею буквально кілька днів.

Так, 41-річний співак не називає причини розлучення з дружиною та не збирається давати коментарі журналістам. Крім того, просить утриматися від засудження й поставитися з повагою до такого вибору пари.

"За кілька днів, нашому з Ганною шлюбові мало виповнитись 15 років. Ми не дотягли до цієї дати якихось кілька місяців. За ці роки ми пройшли не простий, але чудовий шлях разом, далі підемо кожен своїм. Я дуже сподіваюсь, що наші нові шляхи будуть для нас обох легкими і щасливими!" — йдеться у публікації Танчинця.

Артист додає, що в цій ситуації винних немає. До того ж колишнє подружжя продовжуватиме комунікувати, адже виховує доньку та сина.

"Просто таке інколи стається у житті. Ми підтримуємо хороші стосунки і залишаємося люблячими батьками для наших двох прекрасних діточок!" — запевнив музикант.

Ганна та Сергій більше не разом

Сергій Танчинець познайомився із майбутньою дружиною на дні народження директорки гурту "Без обмежень". Пізніше Ганна знялася в одному з кліпів колективу, на зйомках між ними і пробігла іскра. Пара виховує 14-річну дочку Анастасію і 5-річного сина Лук’яна.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що розпався 30-річний шлюб актора Х’ю Джекмана з Деборрою-Лі. Пара заявила, що розлучення буде мирним.