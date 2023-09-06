Софі Тернер та Джо Джонас офіційно оголосили про розлучення після 4 років шлюбу

Пара разом виховує двох дітей

Відома британська актриса, зірка "Ігри престолів" та "Людей Ікс", 27-річна Софі Тернер та американський співак, учасник гурту Jonas Brothers, 34-річний Джо Джонас не пройшли випробування шлюбом і вирішили розлучитися через 4 роки після одруження. Спочатку це було лише слухом, проте 6 вересня пара підтвердила своє розлучення.

У своїх акаунтах в Instagram і Тернер, і Джонас опублікували одну й ту саму заяву, в якій офіційно заявили, що розлучаються. Попри те, що пара зазначила, що це їхнє взаємне рішення, видання tmz повідомляє, що заяву про розірвання шлюбу подав музикант.

"Після чотирьох прекрасних років шлюбу ми обопільно вирішили розірвати наш шлюб. Існує безліч припущень про те, чому, але насправді це єдине рішення, і ми щиро сподіваємося, що кожен зможе поважати наші побажання щодо конфіденційності для нас та наших дітей", — йдеться у повідомленні. у повідомленні пари.

Нагадаємо, що Софі та Джо виховують двох маленьких дочок — трирічну Віллоу та 14-місячну дівчинку, ім’я якої пара не розкривала досі. Також, як зазначає видання tmz, Джо просить про спільну опіку над дітьми після розлучення. Щобільше, останнім часом дівчатка мешкають з ним, без їхньої матері.

Джо і Софі почали зустрічатися ще в 2016 році, і через рік побралися. Тенетами шлюбу пов’язали себе за два роки — на церемонії у Вегасі 2019 року. 22 липня 2020 року у пари народився первісток — дочка Віллоу, а через два роки на світ з’явилася їхня друга дочка.

Раніше "Телеграф" розповідав, що після семи років шлюбу розлучається акторська пара Софії Вергара та Джо Манганьєлло. Шанувальники давно запідозрили, що подружжя не живе разом.