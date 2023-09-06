Софи Тернер и Джо Джонас официально объявили о разводе после 4 лет брака

Пара вместе воспитывает двух детей

Известная британская актриса, звезда "Игры престолов" и "Людей Икс", 27-летняя Софи Тернер и американский певец, участник группы Jonas Brothers, 34-летний Джо Джонас не прошли испытание браком и решили развестись спустя 4 года после бракосочетания. Сначала это было лишь слухом, однако 6 сентября пара подтвердила свое расставание.

В своих аккаунтах в Instagram и Тернер, и Джонас опубликовали одно и то же заявление, в котором официально заявили, что разводятся. Несмотря на то, что пара отметила, что это их обоюдное решение, издание tmz сообщает, что заявление о расторжении брака подал музыкант.

"После четырех прекрасных лет брака мы обоюдно решили расторгнуть наш брак. Существует множество предположений о том, почему, но на самом деле это единое решение, и мы искренне надеемся, что каждый сможет уважать наши пожелания о конфиденциальности для нас и наших детей" — говорится в сообщении пары.

Напомним, что Софи и Джо воспитывают двух маленьких дочерей — трехлетнюю Уиллоу и 14-месячную девочку, имя которой пара не раскрывала до сих пор. Также, как отмечает издание tmz, Джо просит о совместной опеке над детьми после развода. Более того, в последнее время девочки проживают с ним, без их матери.

Джо и Софи начали встречаться еще в 2016 году, и спустя год обручились. Узами брака связали себя через два года — на церемонии в Вегасе в 2019 году. 22 июля 2020 года у пары родился первенец — дочь Уиллоу, а два года спустя на свет появилась их вторая дочь.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что после семи лет брака разводится актерская пара Софии Вергара и Джо Манганьелло. Поклонники давно заподозрили, что супруги не живут вместе.