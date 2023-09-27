Лидер группы "Без обмежень" разводится с женой после почти 15 лет брака

Музыкант подчеркнул, что с бывшей возлюбленной они остаются родителями двух детей

Фронтмен украинской группы "Без обмежень" Сергей Танчинец после почти 15 лет совместной жизни разводится с женой Анной. У пары двое детей.

Об этом сообщает музыкант в своем Facebook в среду 27 сентября 2023 года. Брак звезды не дотянул до 15-летнего юбилей буквально несколько дней.

Так, 41-летний певец не называет причину расставания с супругой и не собирается давать комментарии журналистам. Кроме того, просит воздержаться от осуждения и отнестись с уважением к такому выбору пары.

"Через несколько дней, нашему с Анной браку должно было исполниться 15 лет. Мы не дотянули до этой даты несколько месяцев. За эти годы мы прошли не простой, но отличный путь вместе, дальше пойдем каждый своим. Я очень надеюсь, что наши новые пути будут для нас обоими легкими и счастливыми!" — говорится в публикации Танчинца.

Артист добавляет, что этой ситуации виновных нет. К тому же бывшие супруги будут продолжать коммуницировать, ведь воспитывают дочь и сына.

"Просто такое иногда происходит в жизни. Мы поддерживаем хорошие отношения и остаемся любящими родителями для наших двух прекрасных детей!" — заверил музыкант.

Анна и Сергей больше не вместе

Сергей Танчинец познакомился с будущей женой на дне рождения директора группы "Без обмежень". Позже Анна снялась в одном из клипов коллектива, на съемках между людьми и пробежала искра. Пара воспитывает 14-летнюю дочь Анастасию и 5-летнего сына Лукьяна.

Ранее "Телеграф" сообщал, что распался 30-летний брак актера Хью Джекмана с Деборрой-Ли. Пара заявила, что развод будет мирным.