"Росомаха" теперь холостяк: Хью Джекман разводится спустя почти 30 лет брака

Актеры не намерены давать больше комментариев о своем расставании

Популярный австралийский актер, сыгравший главные роли в фильмах "Росомаха" и "Ван Хельсинг" Хью Джекман развелся с женой Деборрой-Ли. Актеры прожили вместе почти 30 лет.

Об этом сообщает PEOPLE со ссылкой на эксклюзивное заявление пары. Известно, что брак супруги расторгают мирно.

"Нам повезло прожить почти три десятилетия вместе как муж и жена в прекрасном, любящем браке. Наш путь теперь меняется, и мы решили расстаться, чтобы продолжить свой индивидуальный рост", — заявили 54-летний Хью Джекман и 67-летняя Деборра-Ли.

Свадебное фото Хью Джекмана и Деборры-Ли

В заявлении пары сказано, что семья всегда была и останется для них в приоритете. Партнеры приступают к следующей главе своей жизни с "благодарностью, любовью и добротой" и надеются, что фанаты с пониманием отнесутся к их праву на приватность. Пара уточнила, что это единственное заявление об их разводе и больше ни один из них не намерен это комментировать.

Известно, что Хью Джекман женился на актрисе Деборре-Ли Фернесс 11 апреля 1996 года и прожили они вместе 27 лет. За время брака пара усыновила двоих детей: сына Оскара Максимилиана (23 года) и дочь Аву Элиот (18 лет). Своих детей у актеров не было, так как у Деборры-Ли случилось несколько выкидышей в начале их совместной жизни.

Актеры вместе с детьми

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что звезда "Игры престолов" Софи Тернер разводится с американским певцом. Пара прожила в браке не долго.