Экс-советник Ермака разводится со "слугой народа"

У пары есть двое детей

Глава правления Киевской школы государственного управления имени Сергея Нижнего, бывший советник главы Офиса президента и военнослужащий Виктор Андрусив разводится со своей супругой, депутатом от "Слуги народа" Галиной Янченко.

Об этом в пятницу, 15 сентября, он сообщил на своей странице в Facebook. По словам Андрусива, они прожили вместе 17 лет.

"Друзья, наша семья из Галиной Янченко завершилась после 17 лет совместной жизни. Спасибо всем, кто был с нами", — отметил он.

В свою очередь его экс-супруга на своей странице также прокомментировала это событие, написав в посте следующее:

"Вот и все. Наша семья с Виктором Андрусивым прекратила свое существование. Благодарны друг другу за 17 лет общего пути. Двигаемся дальше, но уже каждый своей дорогой".

У пары есть двое детей — сын Аскольд и дочь Афина.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что начальник Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов приоткрыл тайны своей семейной жизни и выдал один секрет.