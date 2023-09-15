Ексрадник Єрмака розлучається зі "слугою народу"

У пари є двоє дітей

Голова правління Київської школи державного управління імені Сергія Нижнього, колишній радник голови Офісу президента та військовослужбовець Віктор Андрусів розлучається зі своєю дружиною, депутатом від "Слуги народу" Галиною Янченко.

Про це у п’ятницю, 15 вересня, він повідомив на своїй сторінці у Facebook. За словами Андрусіва, вони прожили разом 17 років.

"Друзі, наша сім’я з Галиною Янченко завершилася після 17 років спільного життя. Дякую всім, хто був з нами", — зазначив він.

Своєю чергою, його екс-жружина на своїй сторінці також прокоментувала цю подію, написавши в пості наступне:

"От і все. Наша сім’я з Віктором Андрусівим припинила своє існування. Вдячні один одному за 17 років загального шляху. Рухаємося далі, але вже кожен своєю дорогою".

У пари є двоє дітей – син Аскольд та дочка Афіна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що начальник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов відкрив таємниці свого сімейного життя і видав один секрет.