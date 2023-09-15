"Росомаха" тепер холостяк: Х’ю Джекман розлучається майже через 30 років шлюбу

Актори не мають наміру давати більше коментарів про своє розставання

Популярний австралійський актор, який зіграв головні ролі у фільмах "Росомаха" та "Ван Хельсінг", Х’ю Джекман розлучився з дружиною Деборрою-Лі. Актори прожили разом майже 30 років.

Про це повідомляє PEOPLE із посиланням на ексклюзивну заяву пари. Відомо, що шлюб подружжя розриває мирно.

"Нам пощастило прожити майже три десятиліття разом як чоловік і дружина у прекрасному, люблячому шлюбі. Наш шлях тепер змінюється, і ми вирішили розлучитися, щоб продовжити своє індивідуальне зростання", — заявили 54-річний Х’ю Джекман та 67-річна Деборра-Лі.

Весільне фото Х’ю Джекмана та Деборри-Лі

У заяві пари сказано, що сім’я завжди була та залишиться для них у пріоритеті. Партнери приступають до наступного розділу свого життя з "подякою, любов’ю та добротою" і сподіваються, що фанати з розумінням віднесуться до їхнього права на приватність. Пара уточнила, що це єдина заява про їхнє розлучення і більше жоден з них не має наміру це коментувати.

Відомо, що Х’ю Джекман одружився з акторкою Деборре-Лі Фернесс 11 квітня 1996 року і прожили вони разом 27 років. За час шлюбу пара усиновила двох дітей: сина Оскара Максиміліана (23 роки) та дочку Аву Еліот (18 років). Своїх дітей у акторів не було, тому що у Деборри-Лі трапилося кілька викиднів на початку їхнього спільного життя.

Актори разом із дітьми

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що зірка "Ігри престолів" Софі Тернер розлучається з американським співаком. Пара прожила у шлюбі не довго.