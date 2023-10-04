В Верховной Раде волна разводов: дело не только в чувствах нардепов?

Волна разводов затронула многолетние браки

Браки народных депутатов Верховной Рады начали распадаться, только в последнее время стало известно о разводе скандального нардепа от запрещенной "Оппозиционной платформы — За жизнь" Вадима Столара со своей супругой Инной Майструк. А незадолго до этого о расставании с экс-советником Ермака Виктором Андрусивым сообщила депутат от "Слуги народа" Галина Янченко. Не обошла эта судьба и Василия Вирастюка, являющегося депутатом от "Слуги народа".

О "сезоне разводов" написал в своем Facebook Сергей Сыроватка, сыронизировав, что сейчас Рада на пике депрессии.

"Здесь и Президент с альтернативным партийным проектом, и избиратели с унизительными цифрами доверия, и зашквары отдельных нардепов, которые бьют по имиджу остальных нормальных. Поэтому если еще и в семье обострения — это, пожалуй, просто как последняя капля", — написал Сыроватка.

"Телеграф" рассказывает подробнее, кого из народных депутатов задел "сезон разводов".

Вадим Столар

Еще в августе "Телеграф" писал, что в суде зарегистрировали дело о разводе нардепа от запрещенной ОПЗЖ Вадима Столара с супругой Инной Майструк после 23 лет брака. А 3 октября нардеп подтвердил развод на своей странице в Facebook. По его словам, с бывшей супругой они остаются друзьями. Супруги воспитывают троих детей: двух дочерей 14 и 16 лет и 11-летнего сына.

В то же время события, прошедшие перед началом процедуры развода, дают основания полагать, что пара пытается спасти семейные активы, к которым проявляют внимание правоохранители. В феврале 2023 года СБУ провела обыски на предприятиях нардепа. Коммерческие структуры депутата-застройщика заподозрили в причастности к противоправным схемам легализации средств в пользу эк-нардепов. К тому времени эти лица уже фигурировали по делам о госизмене. Речь идет о Викторе Медведчуке и Тарасе Козаке из ОПЗЖ.

Если Столару сообщат о подозрении, арест активов его семьи неизбежен. То есть есть основания предположить, что разводом пара могла вывести активы из зоны риска.

Вадим Столар с семьей

Василий Вирастюк, "Слуга народа"

Нардеп от "Слуги народа" Василий Вирастюк на днях сообщил, что после 15 лет брака расстается со своей супругой Инной. Василий Вирастюк и его "бывшая" супруга Инна в браке с 2007 года. Пара воспитывает двух сыновей – 15-летнего Олега и 7-летнего Александра. Также у него есть 20-летний сын Адама от предыдущего брака.

Василий Вирастюк с бывшей супругой Инной

На своей странице в Facebook Вирастюк отметил, что расторгнуть брак это его инициатива, мол, он и принял это решение в начале октября 2022 года. Сейчас супруги занимаются бумагами, алиментами и разделом имущества в суде, относительно которых каждая из сторон имеет разную точку зрения. Ранее издание "Главком" написало, что женщина требует выплаты алиментов в размере 40 тыс. грн. в месяц на каждого из двоих детей. Женщина объяснила, что с началом войны вынужденно покинула Украину и несколько месяцев прожила за границей. В результате, говорит она, у нее с мужем прекратились брачные отношения, и Василий не оказывал поддержки.

Василий Вирастюк с семьей

Вирастюк отметил, что такую сумму потянуть не может и опроверг, что не помогал детям:

"Я все время помогал и сейчас помогаю своим детям (финансово, и это адекватная сумма), но "аппетит" жены в разы преувеличивает мои возможности. Я готов нести ответственность за детей, и хотел бы, чтобы они проживали со мной", — рассказал нардеп. .

Также через суд супруги делят общее имущество в виде четырех земельных участков и двух квартир.

Александр Горенюк

Депутат "Слуга народа" Александр Горенюк 23 сентября у себя на странице в Facebook заявил, что они с женой Татьяной разводятся:

"14 лет совместной жизни. 6 лет брака. 1,5 года войны. Дистанция многое меняет. Мы с Таней больше не семья. Спасибо за этот путь", — написал Горенюк.

Александр Горенюк с семьей

Александр Божков

Не обошла эта судьба и нардепа от "Слуг" Александра Божкова, который в прошлом был продюсером "Квартала 95". Они расстались с актрисой Анной Саливанчук. Супруги воспитывают двоих детей. Как рассказывала Саливанчук в интервью Славе Демину, после полномасштабного вторжения россии их семья переживала кризис:

"Ежедневно ссоримся. Мы очень эмоциональны, поэтому я пошла к психологу, чтобы научилась себя сдерживать. Мы такая итальянская семья. Я уже шла и говорила, что больше не вернусь. Потом вернулась. Летом мы имели проблемы, я уехала на три недели в Карпаты" Возвращалась с мыслями, что мы не будем вместе, но мы снова вместе", – говорила актриса.

Александр Божков и Анна Саливанчук

А уже в конце марта Саливанчук подала иск на развод. Там говорится, что "у супругов отсутствует взаимопонимание, чувство любви утрачено, семья существует формально, брачно-семейные отношения фактически прекращены".

Галина Янченко

Депутат от "Слуги народа" Галина Янченко 15 сентября сообщила в Facebook, что она и Виктор Андрусив объявили о разводе через 17 лет брака.

"Вот и все. Наша семья с Виктором Андрусивым прекратила свое существование. Благодарны друг другу за 17 лет общего пути. Двигаемся дальше, но уже каждый по своей дороге".

Андрусив – политический и общественный деятель, председатель правления Киевской школы государственного управления имени Сергея Нижнего, бывший советник главы Офиса президента и военнослужащий. У пары есть двое детей – сын Аскольд и дочь Афина.

Галина Янченко и Виктор Андрусов с детьми

Хотя, как пишет "Главком", судебная тяжба действительно тянулась еще ноября 2022 года, когда Андрусов подал судебный иск о разводе. В нем он указал: семейная жизнь не сложилась из-за отсутствия понимания и расхождения взглядов. Сначала Янченко поддержала намерения мужчины и 15 ноября суд расторг брак. Но через месяц подала апелляцию, а в марте 2023 Андрусив подал заявление об отказе от иска. Однако в июне на развод в суд подала уже Янченко.

Владимир Кальцев

Народный депутат от ОПЗЖ, а сейчас под "Платформы за жизнь и мир", Владимир Кальцев, в свое время попавший в скандал из-за фото с убитыми на охоте в Африке дикими животными, развелся 23 июня 2023 года, о чем свидетельствует решение Орджоникидзевского райсуда Запорожья. Бывшая жена Кальцева, Светлана, является кандидатом политических наук и преподавательницей Запорожского государственного университета. Вместе они воспитывают сына Александра.

Светлана Кальцева и Владимир Кальцев

Степан Ивахов

Нардеп-миллиардер из группы "За Майбутнє" Степан Ивахов расстался с супругой Светланой, говорится в постановлении Печерского райсуда Киева от 20 марта 2023 года. Их супружеская жизнь длилась более 30 лет, у них с женой трое детей, младшая дочь – несовершеннолетняя. Теперь на ее счет народный депутат обязан платить ежемесячно 15 тысяч долларов алиментов, а по достижении совершеннолетия – ежемесячно 20 тысяч долларов помощи в течение пяти лет.

Ивахивы еще в 2021 году заключили договор о разделе имущества, так что претензий друг к другу не имели. В суд на развод подала женщина нардепа в сентябре 2022 года, в суде она заявила, что их супружеская жизнь прекратилась.

Степан Ивахов с бывшей женой

В июне 2021 года НАПК сообщало, что декларацию Ивахива будет проверять из-за "рисков, связанных с незаконными доходами или незадекларированным имуществом".

Мария Ионова

В августе 2023 года нардеп от "Солидарности" Мария Ионова развелась с мужем Мироном Василиком, являющимся американцем украинского происхождения. Василик работал в "Нафтогазе" с мая 2021 по ноябрь 2022 года, сначала он был советником правления компании Юрия Витренко. С 2014 по 2019 год Василик был генеральным директором PBN Hill+Knowlton Strategies. Долгое время он являлся сотрудником Национального комитета Республиканской партии, Государственного департамента и Департамента окружающей среды США.

Мария Ионова и Мирон Васили с детьми

Ионова и Василик поженились в июне 2005 года, у них родились двое детей: дочь, 2007 года рождения и сын, 2018 года рождения.

В чем могла быть причина бума разводов?

Это еще не полный список, ведь также распался брак Александра Куницкого из "Слуги народа" (21 июля 2022), Игоря Кривошеева в декабре 2022 года, Алексея Леонова из "Слуги народа" (28 февраля 2023).

Конечно, большая часть этих политиков могла действительно завершить отношения по личным обстоятельствам, но такую массовость явления украинцы стали связывать с возвращением е-декларирования. В конце сентября нардепов обязали открыть декларации, и, по последним прогнозам, реестр может быть открыт до Нового года (по крайней мере, так прогнозировала заместитель председателя Комитета по вопросам антикоррупционной политики Елена Мошенец). В случае развода не нужно будет обязательно показывать свое имущество. Киевский активист и военный Олег Симороз, написал в X (бывший Twitter), что декларирование разбивает семьи украинского бомонда:

"Перед открытием реестра е-деклараций среди высокопоставленных чиновников, политиков и депутатов "почему-то" очень участились случаи разводов. Вот, что ваше декларирование делает — разбивает семьи украинского бамонда. приобретенных незаконным способом. Прячьте-прячьте, не скроете", — пишет Симороз.

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон о сохранении ограничений по электронному декларированию. Этот закон возобновлял декларирование для чиновников, но без немедленного открытия реестра для общественности. Тогда на сайте Офиса президента появилась петиция с требованием наложить вето от военнослужащего ВСУ Александра Ябчанки.