"Пидласа хотела размножаться, а Гончаренко не давал": курьезное видео из Рады разошлось по сети
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Заседание парламента завершилось только к ночи
Верховная Рада Украины 5 октября целый день вносила правки в госбюджет 2024. На этом законодательном "марафоне" был даже установлен рекорд.
Об этом рассказал депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк. По его словам, заседание парламента завершилось только к ночи, а на нем заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа выступала более 10 часов. Если точнее — 10 часов и 25 минут.
"Это рекорд по непрерывному пребыванию докладчика", — отметил нардеп.
Стоит отметить, что такой напряженный рабочий день для депутатов не обошелся и без курьезов. Так, например, Пидласа, комментируя замечания нардепа Алексея Гончаренко о повышении рождаемости в Украине, прямо с трибуны выдала "Алексей Алексеевич, отпустите меня повышать рождаемость".
Данное высказывание вызвало бурю смеха в Раде. А вот в сети слова депутата вызывали неоднозначную реакию.
Кто-то посмеялся:
А другие посчитали, что зал парламента не лучшее место для шуток.
Напомним, ранее мы писали о том, что правоохранители взялись за нардепов-"слуг" Дмитрука и Куницкого, которые избили мужчину посреди улицы.