Странные аплодисменты "сбитому" министру Резникову в Раде: политпсихолог указал на три неприятных момента

Уход министра показал, что общество и чиновники проживают войну в Украине совершенно по-разному

Увольнение министра обороны Алексея Резникова, которое предрекали еще с прошлой зимы, на фоне ряда коррупционных скандалов, наконец-то, состоялось. Во вторник, 5 сентября, он покинул свой пост. Причем уходил… под овации, которые устроили ему нардепы фракции "Слуга народа". Не исключено, что следующим местом работы Резникова станет должность посла Украины в Великобритании.

Почему все-таки ушел очередной глава Минобороны и почему столь странными являются тенденции украинской политики и дипломатии? На три неприятных момента "Телеграфу" указал политический психолог, эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким.

По словам эксперта, в любом столь социально важном акте, как увольнение министра – тем более такого важного во время войны министерства, как оборонное, – имеет значение ряд факторов.

Первый – активная гражданская позиция общества.

– Имелась мощная негативная реакция касательно Резникова, который странно реагировал на обвинения в коррупционных схемах внутри и вокруг Минобороны. Плюс – неспособность эти схемы преодолеть или хотя бы скрыть. А возможно, тут и то, и другое. На такую реакцию нужно было как-то отвечать. И после скандалов с "золотыми" яйцами, с недостаточно активной работой оборонки, с закупками курток для ВСУ – удерживать Резникова в МО властям не было смысла. Ибо негатив, проецируемый на него, начинал проецироваться на Офис президента, – поясняет политпсихолог.

Второй фактор – поведение самого Резникова.

– Получая такие обвинения, можно реагировать по-разному. Резников же зачастую выбирал стратегию атаки. Он не обещал принять меры, не воспринимал критику конструктивно, не пытался стать на сторону обвинения, разобраться в проблеме. Он – нападал. Входил в активное противостояние. Всячески пытался доказать невиновность своих подчиненных. Хотя аргументы тех, кто раскрывал очередные схемы в Минобороны, были достаточно четкие, объективные, приводившие даже к определенным кадровым чисткам. Но помогать очищению министерства, вести конструктивный диалог с обществом Резников оказался не готов. Он агрессировал в ответ, это никому не нравилось. И в обществе возникло еще большее недовольство Резниковым, чем могло бы быть, – подчеркивает Валентин Ким.

Учитывая вышесказанное, продолжает эксперт, вызывает понятное недоумение, почему депутаты аплодисментами провожали уходящего в отставку министра.

– Мягко говоря, непонятная для общества реакция. Неприемлемая для него, – акцентирует политический психолог. – Общество вполне обоснованно выявляет свое недовольство Резниковым, вынуждает власть его уволить, а депутаты своими аплодисментами как бы расписываются в том, что им довольны, что они с ним – одной крови. Это – показатель того, что общество и чиновники проживают войну в Украине совершенно по-разному. И что для чиновников даже сейчас важна демонстрация духа корпоративности, корпоративной поддержки. Независимо от того, за что увольняют того или иного из них. К сожалению, у нас нет традиций плохих проводов. А должны быть и такие.

Что касается слухов о возможном назначении Резникова на должность украинского посла в Великобритании – такие шаги власти, по мнению Валентина Кима, становятся уже неприятной традицией.

– За последние несколько лет МИД превратился в кадровый отстойник, – считает он. – Туда сбрасывают "сбитых" чиновников. Тех, кто – так или иначе – проштрафился, показал свою несостоятельность. Но вместо того, чтобы привлекать таких людей к ответственности, их отправляют в почетную ссылку. В тихое место, где можно пересидеть, пока в обществе уляжется буря по поводу тех или иных промахов данных чиновников.

Причем послами назначают не только провинившихся чиновников (как бывшего генпрокурора Венедиктову – в Швейцарию и Лихтенштейн, экс-главу Минобороны Тарана, ставшего послом в Словении), но и вообще непонятно кого. В ту же Болгарию послом Украины назначили сексолога. Мы видим деградацию кадровой политики отечественного МИД – и это очень плохо, подытожил Валентин Ким.