Венедиктова получила новую должность: куда еще послали экс-генпрокурора

Теперь экс-генпрокурор является послом в двух странах Европы

Бывшая генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, которую в августе прошлого года назначили послом в Швейцарии, теперь получила еще одну должность.

Как сообщается в указе №242/2023, размещенном на сайте Офиса президента, теперь Венедиктова станет послом в Лихтенштейне.

"Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Швейцарской Конфедерации Венедиктову Ирину Валентиновну чрезвычайным и полномочным послом Украины в Княжестве Лихтенштейн по совместительству", — говорится в сообщении.

Таким образом экс-генпрокурор будет представлять Украину сразу в двух европейских странах.

Как сообщалось ранее, Венедиктову уволили с поста генерального прокурора 19 июля 2022 года, в тот же день, когда и тогдашнего главу СБУ Ивана Баканова. После отставки Венедиктова пожаловалась на то, что этот вопрос решался кулуарно, но не стала спорить с решением президента.

Уже 27 июля на пост генпрокурора был назначен народный депутат от "Слуги народа" Андрей Костин, который до этого возглавлял комитет по правовой политике.

Венедиктова была назначена послом в Швейцарию 3 августа 2022 года