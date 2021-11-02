Укр

Министр обороны Таран подал в отставку

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Кабмин Новость обновлена 02 ноября 2021, 20:30
Кабмин

Министр обороны Таран написал заявление об уходе.

Парламент Украины в среду, 3 ноября, рассмотрит вопрос об отставке ряда украинских министров и назначения новых на их места.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

Он указал, что действующий министр обороны Андрей Таран уже передал заявление в Верховную Раду.

Кроме Тарана нардепы рассмотрят отставки:

  • министра экологии и окружающей среды Романа Абрамовского;
  • первого вице-премьера — министра экономики Алексея Любченко;
  • вице-премьера — министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексея Резникова;
  • вице-премьера — министра стратегических отраслей промышленности Олега Уруского.

Как сообщалось ранее, во время съезда "Слуги народа" 1 ноября были утверждены кандидатуры на освободившиеся министерские кресла. Так уже названного Алексея Резникова хотят назначить на пост министра обороны, а на пост главы Минреинтеграции претендует нардеп "СН" и кандидат в мэры Киева Ирина Верещук.

Ожидается, что главой Минстратегпрома станет Павел Рябикин, который до недавних пор занимал должность руководителя Гостаможни.

На пост министра экономики рассматривается кандидатура заместителя главы Офиса президента Юлии Свириденко.

Теги:
#Верховная Рада #Кабмин #Алексей Резников #Олег Уруский #Андрей Таран #Роман Абрамовский #Алексей Любченко
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