Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала специально для "Телеграфа" — о кадровой чехарде, коррупции и наказании

Ситуация вокруг Минобороны после опубликованного СМИ в январе расследования о закупках для военных по завышенным ценам, к середине февраля остается неоднозначной.

Да, в конце января были уволены заместитель министра Богдан Шаповалов и директор департамента закупок Богдан Хмельницкий, в отношении чиновников в Офисе генпрокурора Украины было начато расследование.

Но мы не видим кардинальных перемен, не видим реальной антикоррупционной борьбы. Зато видим странную политическую возню.

Сперва появляются слухи, что отставка главы Минобороны Алексея Резникова не за горами, а на его место якобы хотят поставить главу ГУР МО Кирилла Буданова.

Потом власть "вдруг" вспоминает, что военный, согласно законодательству, не может возглавлять МО, – и дает задний ход.

Затем со стороны "слуг" видим попытки внести изменения в закон, чтобы военный мог быть министром обороны. Считаю это абсолютно неправильным. Такой шаг только навредил бы Украине. У нас есть главком – генерал Залужный, есть Генштаб, которые занимаются собственно военным делом. И есть Минобороны, ответственное за менеджмент, за поставки вооружений и боеприпасов, за переговоры с партнерами. Своеобразный отдел обеспечения. Если во главе МО станет военный, он не сможет эффективно решать политические и дипломатические вопросы.

Почему власть пытается устроить кадровую чехарду? Одно из объяснений – огромный авторитет Залужного в украинском обществе. Не надо быть большим специалистом, чтобы понимать, что в Офисе президента хотели бы несколько задвинуть главкома в тень. И это беда, потому что политиканством нельзя заниматься во время войны.

И, наконец, видим новый ход власти – президентский указ, которым разрешается военнослужащему в звании генерал-лейтенанта или вице-адмирала занимать должность замминистра обороны Украины на период военного времени.

Это тоже, мягко говоря, не о реформе МО, не о правильных выводах после той череды коррупционных скандалов, которые всплывали там ранее и продолжают всплывать даже во время войны.

По большому счету, после очередной вскрытой коррупционной схемы с госзакупками, на которой "погорел" один из теперь уже экс-замов Резникова, сам министр обороны должен был уйти в отставку.

Повысить эффективность МО можно лишь более качественным контролем над ним. Чтобы всё, что касается закупок того же оружия, было засекречено. По понятным причинам. Но к закупкам питания, одежды должен иметь доступ определенных круг лиц, организаций, пользующихся доверием украинского общества. Если перемены, которые намечаются, связаны именно с этим, их можно приветствовать. Но просто личностей, в том числе авторитетных, тут будет мало. Должна быть создана система, как в свое время Прозорро, но для более качественной и менее коррупционной (в идеале – бескоррупционной) деятельности Минобороны. Учитывая, что депутаты доверием украинского народа не пользуются, ставку следует делать на отлично зарекомендовавшие себя волонтерские и прочие структуры.

И, конечно, должно быть обязательно наказание тех, кто попался на коррупции. Особенно во время войны. Просто увольнений тут точно мало. Сейчас общество внимательно наблюдает за делами тех, кто устроил "схематоз" с госзакупками. Если не будет реальной кары, доверие к судебной системе – и без того минимальное – упадет еще больше. Пострадает и имидж МО, который и так пострадал из-за происшедшего.