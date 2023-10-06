Тищенко назвал Гончаренко "петухом" и порвал ему штаны: в Раде горячо (видео)

Видео сейчас вирусится в сети

Верховная Рада Украины продолжает удивлять своим поведением украинцев. Не успела сеть отойти от заявления Пидласой, которая захотела повышать рождаемость посреди заседания, как депутаты снова устроили балаган в зале парламента.

Новые видео оттуда разлетелись по сети. На них запечатлена перепалка Тищенко, Гончаренко и Радуцкого.

Так, судя по видеороликам, конфликт начался с того, что нардеп Тищенко, взяв слово, назвал Гончаренко "петухом из Одесчины". В ответ на это к нему с селфи-палкой подбежал второй и начал на камеру задавать вопрос, "Что там с колл-центрами". В это время спикер парламента Стефанчук требовал от Гончаренко сесть на свое место и снимать тик-токи в другом месте, например, на "тик-ток фермах".

В конце в конфликт вмешался Радуцкий. Он подбежал к Гончаренко и выхватил у того селфи-палку.

Ситуацию в своем Telegram-канале уже успел прокомментировать Гончаренко. Он утверждает, что конфликт изначально начался якобы из-за спора о возврате доплат военным. Также он показал последствия потасовки — свои порванные штаны, заявляя, что это сделал Тищенко.

Радуцкий и Тищенко на момент выхода публикации никаких заявлений не делали.

Напомним, ранее мы писали о том, что правоохранители взялись за нардепов-"слуг" Дмитрука и Куницкого, которые избили мужчину посреди улицы.