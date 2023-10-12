Рост курса доллара и цена на жилье: чего ждать на рынке недвижимости

Застройщики знают ответ — подорожает ли жилье

Изменения на валютном рынке, связанные с ростом курса доллара, могут повлиять на рынки, в той или иной степени связанные с американской валютой. В их числе и недвижимости.

Впрочем, по словам соучредителя и управляющего партнера компании INSPI Development Владимира Семенцова, резкого роста цен на первичное жилье в Украине после решения НБУ ожидать не стоит. Одна из причин — НБУ принимает эффективные меры, чтобы либерализация валютного рынка не сопровождалась резкими курсовыми изменениями.

По словам эксперта, главным фактором, влияющим на цену украинской недвижимости, сегодня остается спрос на нее, без которого рост стоимости жилья ничего не даст, поскольку продать его будет невозможно.

Так, по словам Владимира Семенцова, в течение девяти месяцев 2023 г. спрос составляет максимум треть от довоенного уровня. А в общем соотношении с имеющимся предложением и того меньше – лишь 15-20% и в ближайшей перспективе рост спроса маловероятен.

В настоящий момент примерно 70% людей, которые покупают жилье, скорее берут такое, которое соответствуют ряду условий:

высокая степень готовности, не менее 70%;

максимальная защищенность от ракетных и дроновых атак;

качество объекта строительства;

цена и площадь квартиры (лучший вариант – от 40 до 70 квадратных метров);

способы покупки – скидки, акции, рассрочка, ипотека;

репутация застройщика – у тех, кто продолжает строительство, больше шансов продать свою недвижимость.

"В целом развитие первичного рынка — это не заблуждение, ведь строительство новостроек продолжается. Кроме того, на рынке появляются новые качественные проекты, включая сервисные апартаменты, которые со временем могут занять нишу арендного жилья. Однако полноценное развитие рынка возможно после наступления украинской победы. От этого зависит системность восстановления Украины, приход мощных иностранных инвесторов, развитие фондов инвестирования в недвижимость (REIT-фондов)", — подытожил Владимир Семенцов.

В целом, основным требованием покупателей остается безопасность. Поэтому впервые городом с самой дорогой недвижимостью оказался Львов, расположенный максимально далеко от линии боевых действий.