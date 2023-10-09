Такое случается впервые: Киев потерял лидерство по стоимости жилья в Украине

Киев все еще сохраняет лидерство по предложению на новое жилье

Украинская столица опустилась на второе место по стоимости жилья, уступив пальму первенства Львову. Там цены на квадратные метры в среднем на 2% превышают киевские.

Как передает Интерфакс Украина, об этом сообщила директор по развитию бизнеса в ЛУН Елена Унаньян на архитектурно-строительном Business Forum "Восстановление Украины. Модернизация и трансформация".

По ее словам, такая ситуация наблюдается впервые за все время сбора статистики. Так цены за один квадратный метр во Львове составляет 48,1 тысячи гривен, в то время как в Киеве — 47 тысяч.

В первую пятерку также входят Ужгород (42 тысячи гривен), Днепр (41,6 тысячи гривен) и Одесса (36,6 тысячи гривен).

Унаньян отмечает, что сейчас можно наблюдать условную стабилизацию цен во всех украинских областях, при существенном росте интереса к теме покупки жилья. Всего в Украине на продажу выставлены 1490 жилых комплексов, из которых 55% все еще находятся в процессе строительства.

Наиболее активными в плане предложения областями являются Киевская — 224 ЖК в области и 181 непосредственно в столице. В топ-6 также входят Львовская область с 240 ЖК, Одесская (134), Ивано-Франковская (92), Хмельницкая (89) и Тернопольская (80). Вместе они обеспечивают 70% предложения.

С начала российского вторжения продажи стартовали в 242 жилых комплексах, из которых в 10 продажи полностью завершены.

Согласно данным Унаньян, во Львовской области по итогам первого квартала 2023 года было продано 24% от всех квартир в новостройках по Украине, еще 19% были проданы в столичном регионе. При этом, количество жилых комплексов в продаже во Львове в полтора раза ниже, чем в Киеве.

Как сообщалось ранее, эксперты рассказали "Телеграфу", что до конца года рост цен на недвижимость в долларовом эквиваленте всего на 1-2%, чему способствуют ряд факторов.