Таке трапляється вперше: Київ втратив лідерство за вартістю житла в Україні
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Київ все ще зберігає лідерство за пропозицією на нове житло
Українська столиця опустилася на друге місце за вартістю житла, поступившись пальмою першості Львову. Там ціни на квадратні метри загалом на 2% перевищують київські.
Як передає Інтерфакс Україна, про це повідомила директор з розвитку бізнесу в ЛУН Олена Унаньян на архітектурно-будівельному Business Forum "Відновлення України. Модернізація та трансформація".
За її словами, така ситуація спостерігається вперше за весь час збирання статистики. Так, ціни за один квадратний метр у Львові становить 48,1 тисячі гривень, тоді як у Києві — 47 тисяч.
До першої п’ятірки також входять Ужгород (42 тисячі гривень), Дніпро (41,6 тисячі гривень) та Одеса (36,6 тисячі гривень).
Унаньян зазначає, що зараз можна спостерігати умовну стабілізацію цін у всіх українських областях, за значного зростання інтересу до теми купівлі житла. Загалом в Україні на продаж виставлено 1490 житлових комплексів, з яких 55% досі перебувають у процесі будівництва.
Найбільш активними у плані пропозиції областями є Київська — 224 ЖК в області та 181 безпосередньо у столиці. До топ-6 також входять Львівська область з 240 ЖК, Одеська (134), Івано-Франківська (92), Хмельницька (89) та Тернопільська (80). Разом вони забезпечують 70% пропозиції.
З початку російського вторгнення продаж стартував у 242 житлових комплексах, з яких у 10 продаж повністю завершено.
За даними Унаньян, у Львівській області за підсумками першого кварталу 2023 року було продано 24% від усіх квартир у новобудовах по Україні, ще 19% було продано у столичному регіоні. При цьому, кількість житлових комплексів у продажу у Львові у півтора раза нижча, ніж у Києві.
Як повідомлялося раніше, експерти розповіли "Телеграфу", що до кінця року зростання цін на нерухомість у доларовому еквіваленті всього на 1-2%, чому сприяють низка факторів.