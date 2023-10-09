Таке трапляється вперше: Київ втратив лідерство за вартістю житла в Україні

Київ все ще зберігає лідерство за пропозицією на нове житло

Українська столиця опустилася на друге місце за вартістю житла, поступившись пальмою першості Львову. Там ціни на квадратні метри загалом на 2% перевищують київські.

Як передає Інтерфакс Україна, про це повідомила директор з розвитку бізнесу в ЛУН Олена Унаньян на архітектурно-будівельному Business Forum "Відновлення України. Модернізація та трансформація".

За її словами, така ситуація спостерігається вперше за весь час збирання статистики. Так, ціни за один квадратний метр у Львові становить 48,1 тисячі гривень, тоді як у Києві — 47 тисяч.

До першої п’ятірки також входять Ужгород (42 тисячі гривень), Дніпро (41,6 тисячі гривень) та Одеса (36,6 тисячі гривень).

Унаньян зазначає, що зараз можна спостерігати умовну стабілізацію цін у всіх українських областях, за значного зростання інтересу до теми купівлі житла. Загалом в Україні на продаж виставлено 1490 житлових комплексів, з яких 55% досі перебувають у процесі будівництва.

Найбільш активними у плані пропозиції областями є Київська — 224 ЖК в області та 181 безпосередньо у столиці. До топ-6 також входять Львівська область з 240 ЖК, Одеська (134), Івано-Франківська (92), Хмельницька (89) та Тернопільська (80). Разом вони забезпечують 70% пропозиції.

З початку російського вторгнення продаж стартував у 242 житлових комплексах, з яких у 10 продаж повністю завершено.

За даними Унаньян, у Львівській області за підсумками першого кварталу 2023 року було продано 24% від усіх квартир у новобудовах по Україні, ще 19% було продано у столичному регіоні. При цьому, кількість житлових комплексів у продажу у Львові у півтора раза нижча, ніж у Києві.

Як повідомлялося раніше, експерти розповіли "Телеграфу", що до кінця року зростання цін на нерухомість у доларовому еквіваленті всього на 1-2%, чому сприяють низка факторів.