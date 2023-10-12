Зростання курсу долара та ціна на житло: чого чекати на ринку нерухомості

Забудовники знають відповідь — чи подорожчає житло

Зміни на валютному ринку, пов’язані зі зростанням курсу долара, можуть вплинути на ринки, які в тій чи іншій мірі пов’язані з американською валютою. У тому числі й нерухомості.

Втім, за словами співзасновника та керуючого партнера компанії INSPI Development Володимира Семенцова, різкого зростання цін на первинне житло в Україні після рішення НБУ очікувати не варто. Одна з причин — НБУ вживає ефективних заходів, щоб лібералізація валютного ринку не супроводжувалася різкими курсовими змінами.

За словами експерта, головним фактором, що впливає на ціну української нерухомості, сьогодні залишається попит на неї, без якого зростання вартості житла нічого не дасть, оскільки його продати неможливо.

Так, за словами Володимира Семенцова, протягом дев’яти місяців 2023 року попит становить максимум третину від довоєнного рівня. А в загальному співвідношенні з наявною пропозицією ще менше – лише 15-20% і в найближчій перспективі зростання попиту малоймовірне.

Зараз приблизно 70% людей, які купують житло, скоріше беруть таке, що відповідають низці умов:

високий рівень готовності, щонайменше 70%;

максимальна захищеність від ракетних та дронових атак;

якість об’єкта будівництва;

ціна та площа квартири (найкращий варіант – від 40 до 70 квадратних метрів);

методи купівлі – знижки, акції, розстрочка, іпотека;

репутація забудовника – у тих, хто продовжує будівництво більше шансів продати свою нерухомість.

"Загалом розвиток первинного ринку — це не хибна думка, адже будівництво новобудов триває. Крім того, на ринку з’являються нові якісні проекти, включаючи сервісні апартаменти, які згодом можуть зайняти нішу орендного житла. Однак повноцінний розвиток ринку можливий після настання української перемоги. Це залежить від системності відновлення України, приходу потужних іноземних інвесторів, розвитку фондів інвестування в нерухомість (REIT-фондів)», — підсумував Володимир Семенцов.

Загалом основною вимогою покупців залишається безпека. Тому вперше містом із найдорожчою нерухомістю виявився Львів, розташований максимально далеко від лінії бойових дій.